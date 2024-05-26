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卸任一周就神隱？蔡英文缺席黨職改選 民進黨中央地方「無人知」

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卸任一周就神隱？蔡英文缺席黨職改選 民進黨上下「無人知」

聯合報／ 記者李成蔭葉德正／新北即時報導
民進黨今全面改選黨職，過往都會在永和投票的前總統蔡英文今一整天都未現身。記者葉信菉／攝影
民進黨今全面改選黨職，過往都會在永和投票的前總統蔡英文今一整天都未現身。記者葉信菉／攝影

民進黨今全面改選黨職，過往都會在永和投票的前總統蔡英文今一整天都未現身，黨內從中央至地方也都不清楚情況。記者詢問前總統蔡英文卸任總統辦公室獲證實，蔡今日確實沒有去投票，這沒有什麼特殊原因，也因為剛卸任還有很多事務要處理，就沒有特別安排外面的行程。

民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，其中新北因有市長熱門人選——立委蘇巧慧參選主委引發關注，而剛卸任一周的前總統蔡英文黨籍也位於新北，但截至投票截止前，仍未看到蔡現身投票。

民進黨今舉行兩年一度的黨職選舉，前兩年前總統蔡英文有現身戶籍地永和的孫氏宗祠投票，不過今年卻不見人影。圖／本報資料照片
民進黨今舉行兩年一度的黨職選舉，前兩年前總統蔡英文有現身戶籍地永和的孫氏宗祠投票，不過今年卻不見人影。圖／本報資料照片

據地方民代、黨務人事透露，今都沒有看到蔡英文現身投票，實際情況他們也不是很了解，負責有關維安、交通疏導及安全等事務的警方也未收到相關消息，蔡英文今天很可能就不參與黨職改選投票。

英系議員廖宜琨表示，他也不清楚小英總統為何沒去投票，不過他認為，小英總統為人低調，她若要去投票，可能要出動許多維安人員，研判是為避免失焦才會沒有現身。

記者詢問民進黨新北市黨部、黨中央發言系統，大家都表示不清楚有無投票及相關原因。不過，前總統蔡英文卸任總統辦公室證實，蔡英文今日確實沒有去投票，這沒有什麼特殊原因，也因為剛卸任還有很多事務要處理，就沒有特別安排外面的行程。

民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，不少黨員出席投票。記者李成蔭／攝影
民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，不少黨員出席投票。記者李成蔭／攝影
民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，不少黨員出席投票。記者李成蔭／攝影
民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，不少黨員出席投票。記者李成蔭／攝影
民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，不少黨員出席投票。記者李成蔭／攝影
民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，不少黨員出席投票。記者李成蔭／攝影
民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，不少黨員出席投票。記者李成蔭／攝影
民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，不少黨員出席投票。記者李成蔭／攝影

民進黨 蔡英文

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