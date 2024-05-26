民進黨竹縣黨部主委選舉結果出爐 鄭朝方650票順利連任
民進黨縣市黨部主委、勞工與海外黨部主委、全國黨員代表改選今天登場。新竹縣現任主委、竹北市長鄭朝方對上黨中央客家部前副主任邱盈滋，雙方陣營攻防激烈，就連黨中央都派員監票，最終選舉結果晚間5點出爐，鄭朝方以650票，擊敗489票的邱盈滋，順利連任主委寶座。
民進黨新竹縣黨部指出，這屆黨員共1573人，今天投票率7成5，鄭朝方得票數為650票，邱盈滋為489票，廢票13票，由鄭朝方順利連任主委寶座。鄭朝方表示，感謝今天犧牲黃金周末的所有黨員出來投票，參與、關心新竹縣的黨職地方選舉，「我想這不是一場勝敗的戰爭，而是珍貴的民主價值的實踐」。
鄭朝方表示，他將承載黨員對於民主、對於新竹縣黨務發展的期待，開啟下一個2年的任期，黨務的革新勢必會有陣痛期與蛻變期，「但相信我們的改變，會帶來更好的發展」。除了萬分感謝黨員的支持與建言，他也會繼續走在正確的道路上，做得好的繼續做、做不好的滾動式檢討修正。
鄭朝方強調，最後還是要由衷感謝一位並肩奮鬥的民主前輩夥伴，他絕對不會辜負今天投票給他的黨員，也會努力獲取沒有投給他的黨員，「讓我們齊心共創更美、更善、更好的新竹縣」。
邱盈滋則表示，她個人努力不夠，有負期待，在此致歉。邱盈滋說，還是要謝謝支持她的先進和鄉親，承蒙承蒙、感謝感謝。
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