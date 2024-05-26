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影／高票當選民進黨南市黨部主委 郭國文強調三大任務

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
民進黨全國黨代表暨地方主委選舉今揭曉，立委郭國文一如預期，高票當選民進黨南市黨部主委。記者謝進盛／攝影
民進黨全國黨代表暨地方主委選舉今揭曉，立委郭國文一如預期，高票當選民進黨南市黨部主委。記者謝進盛／攝影

民進黨全國黨代表暨地方黨部主委選舉今揭曉，投入民進黨南市主委選舉的立委郭國文一如預期，以明顯差距擊敗對手前市議員陳金鐘勝出。郭國文表示，除謝謝陳金鐘信守承諾競選過程不相互攻擊，也重申未來立委及主委角色不衝突，強調是責任的承擔。

郭國文傍晚在善化服務處等待開票結果，支持者票數陸續回報，多數地區一路領先，目前僅在東區落後，另外南關線與對手陳金鐘互有領先，其餘均領先不小，已篤定當選，市黨部稍晚會進一步統計發布得票情形。

郭國文受訪時說，很感謝今天天氣不好下，還有很多黨員願意出來投票，這表示對黨的向心力，也希望選後民進黨能大團結。

郭表示，自己是南市民進黨首名立委兼主委的工作，未來定位為非「任務型主委」，當選後也很多事情要做，包括進行黨務改革、選務部署、加強服務；在這「三務」中，黨務要更加精進，選務要提早部署，服務要多方加強。

郭國文提到，未來立委及主委角色絕對不會衝突，還會相輔相成，他要再次感謝所有黨員，未來2026、2028台南絕對是最佳灘頭堡。

媒體追問這次主委選舉是否為下屆台南市長前哨戰？郭國文表示，主委的選舉為每兩年定期的選舉，選舉一定會在市長的前面，這是實質制度上的安排，因此時間的前後並沒有因果關係，而將來主委在市長提名發揮的空間有限，主要是制度由中央決定，他也不諱言在輔選過程可以提出相關建議跟看法，另外，議員選舉，後續要如何保持議會優勢，也必須提早準備。

民進黨 郭國文

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