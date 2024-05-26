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民進黨縣黨部主委勝出 陳詩弦：未來目標團結翻轉苗栗

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
民進黨苗栗縣黨部主委今天投票，結果立委沈發惠辦公室主任陳詩弦（圖）勝出，對手縣議員陳光軒則表示不能接受。本報資料照片
民進黨苗栗縣黨部主委今天投票，結果立委沈發惠辦公室主任陳詩弦（圖）勝出，對手縣議員陳光軒則表示不能接受。本報資料照片

民進黨苗栗縣黨部主委選舉結果，立委沈發惠辦公室主任陳詩弦今天以366票的差距勝出，對手縣議員陳光軒卻表示「不能接受」，批有代繳黨費的買票行為，出現不公。陳詩弦強調，陳的說法是不實指控；選舉過程雖有風風雨雨，未來目標是團結重新出發，拚翻轉苗栗。

民進黨苗栗縣黨部主委正國會李貴富兩屆任滿，主委選舉新局面，新潮流陳詩弦對上親正國會陳光軒，全縣設6個投開票所，投票率71%，陳詩弦在通霄、苗栗、頭份、竹南、卓蘭得票領先，陳光軒僅在苑裡得票多於陳詩弦，總得票陳詩弦1035票，陳光軒669票，仍要以公告為主。

陳詩弦說，當選主委是責任加重，他會全力以赴，選舉2個月期間拜票很辛苦，也感受到黨員及先進對黨的期許，過程雖有風風雨雨，但未來目標將從改造強化鄉鎮市組織著手，團結重新出發，拚翻轉苗栗。

藍軍今天在頭份市，成立苗栗縣長鍾東錦、立委邱正軍民意代表聯合服務處，展現藍大於綠的優勢，陳詩弦認為苗栗目前政治形勢確實如此，因此更唯有團結，並在中央總統賴清德帶領下，及縣內黨公職人員努力，逐漸獲得鄉親認同與支持。

主委選舉結果出爐，陳光軒宣布「我沒有辦法接受這樣的結果」，他說，因為這場選舉充滿了太多的不公，對手在過程中無所不用其極對他的參選動機做抹黑，甚至出現代繳黨費的買票行為，雖然他已多次透過公開的平台唾棄這種行為，但仍然無法阻止他做出有違黨紀的行為。

選舉是民主政治的過程，不必太過得失，但要清白、有格調，才是民主政治的風範，我要承擔這一切，也要承認自己的努力不夠，但絕對不能接受這樣的果，從現在開始逐步公布所有買票、養人頭黨員的證據，依照黨紀的規定，代繳人頭黨員應受黨紀之處分。

陳詩弦回應，指出陳光軒是不實的指控，陳詩弦說，選舉難免有競爭、勝負，他一次、二次，甚至拜訪選民，除了選舉還著眼將來黨務及組織，選完最重要就是團結，他會努力去化解誤會。

民進黨 陳詩弦

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