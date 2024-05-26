民進黨澎湖縣黨部改選 現任主委顏家康高票連任成功

民進黨今舉辦縣市黨部主委選舉，澎湖縣黨部由代表青年勢力的黨部前執行長冼義哲，挑戰現任主委顏家康，顏今下午4點後開票一路領先，最終以壓倒性票數贏過冼義哲，成功完成連任。

民進黨澎湖縣黨部主委一戰由顏家康對上冼義哲，雙雄競爭激烈。顏家康是現任主委，任內領軍輔選，助黨籍同志打贏澎湖縣長、馬公市長及單一席次立委等勝戰，表現亮眼。

這次顏家康尋求連任原以為大勢在握，最後登記時黨部前執行長洗義哲表態參戰，今下午開票時，顏家康與冼義哲均在開票現場觀看。

顏挾著現任優勢，開票開始就一路大幅領先，約4點半票數還未開完，因領先幅度大，篤定顏家康當選，最終開票結果以顏508票勝出，冼義哲見落敗，也馬上向顏家康致意，恭喜他成功連任主委。