美國學者評520演說：陸作「最大惡意解讀 」、美國反應「很有深意」

針對美中對總統賴清德520就職演說的反應，美國對中研究學者孫韻分析，中國對賴總統的就職演說做出「最大惡意的解讀」；相對地，美國從國務卿布林肯的賀電到國務院的聲明，讓兩岸都無可挑剔且四平八穩，頗具深意。

孫韻認為，美中台之間的未來互動充滿不確定性。觀察家認為，賴總統會推動自己的政治願景；而美國未來的政策很大程度取決於11月總統大選結果；中國的政策也要取決於經濟表現、內部政治發展、領導人的偏好及意願，三方很難在短期內有確定答案。

美國之音（VOA）中文網今天發表孫韻題為「美中對賴清德520就職演說的反應」的文章。她指出，賴總統的520就職演說牽動多方敏感神經，對於未來4年兩岸關係的判斷，都要從這篇演說中尋求蛛絲馬跡。而從美中對演說的反應，或許可以一窺未來4年台海局勢可能的進展。

孫韻直指，如同眾人預料，中國對賴總統的就職演說作出「最大惡意的解讀」。從中國的角度來看，賴總統演說雖然沒有宣布台獨，但「處處顯示台獨傾向」。相形之下，演說提到的「重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學」反而沒有產生積極效應，因為中國本就認為，民進黨是觀光旅遊和陸生赴台受限的始作俑者。

她認為，從台灣的角度來看，無論在就職演說中釋放怎樣的善意，只要沒有滿足中國要求民進黨接受「九二共識」的前提條件，都會被中國認為「一貫謀獨」。既然中國的態度已經確定，而改善兩岸關係的門檻又高不可攀，且不能代表台灣內部民意的共識，台灣最好的選擇，當然是在可以接受的範圍內「盡量推進台灣的敘事」。

孫韻觀察，中國當局對賴總統演說的反應，過去一週內經歷了漸進的過程。在520當天和第2天，中國的重點首先是蒐集內部和外部對演說的反應，雖然國台辦連兩天都就演說做出批判和闡述，但是直到5月22日，中國輿論才火力全開猛烈抨擊。

直到5月23、24日，共軍東部戰區對台展開「聯合利劍—2024A」軍演， 覆蓋台灣本島周圍5個區域，並首次覆蓋金門、馬祖、烏坵、東引等離島，並聲稱是「對台獨分裂勢力的強力懲戒」。

孫韻針對這次共軍軍演首次涵蓋離島指出，這雖然引起關於中國對台灣離島動武的憂慮，但從中國的角度來看，保持金馬目前的地位，實際上增加了台灣的羈絆和兩岸之間的聯繫，且自八二三砲戰以來就是中國既有的作法，所以占領離島並非北京眼中的上策。

至於美方反應，孫韻認為「很有深意」。布林肯（Antony Blinken）對賴總統就職的公開祝賀相對穩健。在祝賀賴清德成為「台灣」第5位民選總統之餘，布林肯提出的是「美國人民」和「台灣人民」之間的夥伴關係，凸顯出「非官方性質」，且在文末強調要深化長久以來美國和台灣的「非官方關係」。

孫韻認為，布林肯這一表態，清晰且技巧地保持了美國長久來的戰略模糊政策，讓中國和台灣雙方都無可挑剔。

她表示，針對中國舉行環台軍演，美軍沒有做出非常明顯的反應。美國國務院直到軍演結束後的25日發表聲明，譴責對台軍演可能導致事態升級，並與盟友和夥伴就共同的關切進行協調，內容四平八穩，既譴責了中國，又沒有對中國軍演做出軍事上的反應。

孫韻認為，對觀察家來說，賴總統的演說、中國的反應及美方的回應都不令人意外，「既無驚嚇、也無驚喜」。今年美中關係止穩回暖是這次管控台海局勢的大背景，在美中力圖穩定雙邊關係的條件下，華盛頓和北京都有意願不讓局勢因為台灣520就職演說失控。

但孫韻指出，美中台之間未來的互動充滿不確定性。民進黨未來4年的政策是否仍完全堅持蔡英文時期確定的路線尚未可知，且許多觀察家認為，賴清德會在執政期間推進自己的政治願景；至於美方未來的政策，很大程度取決於今年11月總統大選的結果。

而中方的政策，也要取決於中國的經濟表現、內部政治發展，以及領導人的偏好和意願。上述三方都很難在短期之內得出確定的答案。

孫韻提到，對中國來說，過去8年的兩岸政策，並沒有讓和平統一的可能性更光明。由於「九二共識」這項前提條件，中國拒絕與蔡英文接觸對話，造成的結果是台灣漸行漸遠。如何接受台灣內部的現實，創造性地選擇接觸路徑，是中國未來管控分歧和風險的核心重點。