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影／自詡民眾黨為「菁英政黨」 柯文哲曝2026布局、劍指2028總統大選
民眾黨立委麥玉珍今在南投市成立服務處，黨主席柯文哲到場揭牌，並辦小草座談會，會中提及對2026、2028大選布局，稱民眾黨是「菁英政黨」對台是重要的政治力量，卻不足以當選，2026要搶地方席次，站穩腳步搶進2028總統大選。
現場有小草提問何時到南投Longstay，柯文哲說，等地方主委安排，而總統大選後花了很多力氣在檢討，並對國內各地票匭的投票率做分析，也根據2024選舉期間募款等經驗編列成冊，作為基礎，未來的台灣民眾黨會更強。
對於民眾黨、柯文哲常遭質疑沒中心思想、善變，柯文哲重申，不是善變，是「進化」不斷的再改進，而政治人物的中心思想就是讓老百姓過好生活，反嗆「難道統獨意識是中心思想」，並反問痛批民進黨也說不出國家、文化、民族認同為何？
柯文哲也提到對2026、2028大選將布局，他套用美國國務卿布林肯曾說的「應競爭時競爭，能合作時合作，須對抗時對抗」，因此民眾黨對其他政黨，就是有利於民生，該做就做，像國會改革法案就與國民黨合作，就是戰略目標。
而民眾黨支持者有3個特色，年輕、高學歷、中間較無意識形態，柯文哲自栩是「菁英政黨」，對台灣是很重要的政治力量，卻不足以當選，是民眾黨困境，因此現在分2階段布局，2028大選目標不變，但要在2026獲得足夠能量去拚2028。
柯文哲說，民眾黨仍會維持現在的風格，確保集中支持者力量於2026年獲取地方議員席次，在國內各地築起灘頭堡，站穩腳步，以此為基礎朝2028大選前進。
而民眾黨立委麥玉珍今在南投與縣議員簡千翔成立聯合服務處，除了柯、麥及簡3人，黨內立委張啟楷、林國成、台中市府顧問蔡壁如、台中市議員陳清龍、彰化縣議員張雪如等也到場揭牌，麥玉珍表示，鄉親有需求都能到服務處尋求協助。
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