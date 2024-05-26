蘇巧慧當選民進黨新北黨部主委 綠營看2026關鍵之戰：想選早表態

民進黨公職下午4時結束，新北市今天粗估投票率6成6，比上屆2022投票率58.4％大幅度提升，研判是疫情解封後，黨員投票意願提高，不少投開票所上午7時30分就有人前來排隊。因這次新北市黨部主委是同額選舉，蘇巧慧已經篤定當選，詳細得票數稍後統計才會有結果。非蘇系議員都期待蘇巧慧帶來黨務改革，也有人建議，如果任何人有意參選新北市長，應該盡早表態。

正國會議員陳啟能說，蘇巧慧委員的在新北耕耘多年，尤其她的父親蘇貞昌有很多行政經驗，都會有好的傳承，樂觀其成，相關黨務運作，正國會都會配合協助。

但對於2026，陳啟能說，無論蘇巧慧是要做「桶箍」還是「主角」，賴清德總統為了他的連任，在2026地方大選一定會有很好的規畫，尤其新北人才濟濟，一定會透過良好的初選機制，以民調找出最具有實力的候選人。

湧言會議員李宇翔說，這次因為是同額，大家都知道主委確定是蘇巧慧當選，希望新任主委能發揮黨部功能，把活化黨務的政見實踐，讓更多年輕人回歸或加入民進黨。李宇翔強調，2026新北是非常關鍵一戰，新北市長期被國民黨執政，綠營支持者都非常鬱卒，希望想要選市長的人趕快表態爭取支持，不要像以前一樣扭捏。

新系議員顏蔚慈認為，蘇巧慧委員當選後，有兩大任務，第一就是透過黨部重新團結內部氣氛，其次就是面對民眾黨來勢洶洶，如何拓展或找回年輕支持者的認同。

顏蔚慈說，新北市在2026對民進黨是重中之重，不僅要打破國民黨20多年執政，更要在議員席次大幅度躍進，她認為不只是固守，更要大幅度突破，大家都會全力支持黨提名人。

英系議員廖宜琨則認為，相信主委一定能黨部發揮選舉效能，尤其未來面2026，盼黨部能提供更多組織、候選人資源，另也要有新的方向，讓年輕人回歸民進黨，這次總統大選，確實流失許多年輕選票，希望年輕一輩的蘇巧慧委員，能夠朝正確方向，把票找回來。