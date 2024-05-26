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民進黨雲縣黨主委改選確定連任 劉建國談2026選縣長「語帶保留」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
民進黨雲林縣黨部改選，立委劉建國同額競選，今天他前往投票，談及未來黨務改造及2026的布局。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣黨部改選，立委劉建國同額競選，今天他前往投票，談及未來黨務改造及2026的布局。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣黨部今天投票改選，立委劉建國同額選舉，選情單純化，今天下午他前往斗六南聖宮投票，對於未來如何帶領民進黨贏回雲林，他表示，未來將招攬更多年輕人組織改造，深化基層連結中央，完成既定目標。至於2026是否參選縣長，則低調表示，主委選後再好好討論。

民進黨地方黨部主委、縣市代表及全國黨代表今天改選，雲林共7處投票所，選舉人數共6140人，今天上午可能因下雨及同額競選，投票率不高，以北港區4成6最高，最低則是虎尾區不到1成，直到下午投票人數才漸增加，總投率預估可達4成左右。

今天下午立委劉建國前往投票，巧遇一名周姓創黨黨員坐輪椅來投票，雖說話不方便但仍豎起母指為黨加油，讓劉建國深為感動。被問到執掌黨務如何整合各派系進行組織改造，劉建國說，未來將全力整合各方力量，深化到每個村里，了解縣民所需，透過議會黨團即時反應，連結中央快速解決，是重要的黨務目標。

劉建國說，將來黨部不再只是選舉機器，將會招攬更多年輕人，整合擴編，從文化文宣、民情反映、政策說明等方面分工合作，讓黨部運作更順暢，尤其以過去中央前瞻經費的挹注，雲林在6都之外都是比例很高且稅收也增加，所以縣民對雲林的進步仍有所期待，「讓雲林更好」是未來首要努力的目標。

至於2026選舉布局，劉建國表示，推動政策人才很重要，未來將會深化基層，找出更多好人才一起來打拚。被追問他個人是否參選縣長，他則語帶保留表示，接任地方黨部主委後，會以更宏觀角度來思考五合一選舉，至於縣長人選，未來和黨部詳細討論後，再對外說明。

民進黨雲林縣黨部改選，立委劉建國前往投票，巧遇坐輪椅來投票的黨員，深深感動。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣黨部改選，立委劉建國前往投票，巧遇坐輪椅來投票的黨員，深深感動。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣黨部改選，立委劉建國前往投票，受訪時談及未來黨務改造及2026的布局。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣黨部改選，立委劉建國前往投票，受訪時談及未來黨務改造及2026的布局。記者蔡維斌／攝影

劉建國 民進黨 雲林

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