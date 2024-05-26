快訊

退伍阿兵哥新竹街頭擄女童 逼看色情片伸狼爪下場曝光

誤將蛤蜊當貝殼！小孩嗨撿「72顆特有種」 單親媽嚇收287萬罰單

十年陰影！她戴1飾品意外刺破動脈噴血 過來人點頭：縫好幾針

邱鎮軍插旗苗北成立聯合服務處 藍軍苗栗優勢更鞏固

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍今天在頭份市成立民意代表聯合服務處，多名政壇藍軍要角到場。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍今天在頭份市成立民意代表聯合服務處，多名政壇藍軍要角到場。記者范榮達／攝影

立委邱鎮軍插旗苗北，與縣長鍾東錦今天在頭份市熱鬧成立民意代表聯合服務處，鍾東錦、邱鎮軍及苗栗市長余文忠同框，中港溪3鄉市長都到場，政壇人士解讀鍾東錦操盤下，藍軍苗栗優勢更加鞏固。

邱鎮軍轉戰立委當選，先前縣議員、苗栗市長任內，經營以苗南為主，今天與鍾東錦在頭份市成立聯合服務處，由苗栗縣議會前議長陳添松之子、頭份市民代表陳漢清擔任服務處主任，聯合服務處被視為邱插旗苗北的政治里程碑。

今天聯合服務處成立，新科市長余文忠也來助陣，縣議會副議長張淑芬、頭份市長羅雪珠、三灣鄉長李運光、南庄鄉長羅春蓮，及國民黨縣黨部主委邱一峰等政壇藍營要角都到場，余文忠並喊出大家都是「苗栗願景派」，現場安排熱舞、舞獅等，氣氛熱鬧滾滾。

政壇人士分析，鍾東錦前年底當選縣長後操盤輔選，總統及立委選舉、苗栗市長補選，藍軍都獲得勝利，尤其是邱鎮軍勝選，更是功不可沒，邱的對手是綠營政治明星縣議員曾玟學，結果邱在曾的地盤頭份市小輸2890票，並在苗栗市大贏1萬165票，成了1萬6362票勝負的分水嶺，鍾、邱成立聯合服務處，有鞏固及進一步拓展票源的意義，顯示苗栗政治形勢在大選區的選舉，藍軍的優勢將難以撼動。

鍾東錦透露立委選舉時，邱鎮軍拜託他幫忙，他唯一的要求就是苗北要成立服務處，邱鎮軍則表示成立服務處是實現選舉政見，讓鄉親都可以找到人，鍾、邱都說，苗北鄉親不必舟車勞頓到苗南，服務處聯合其他民意代表，希望一次到位為民服務解決問題。

苗栗縣長鍾東錦（左）、立委邱鎮軍（右）今天在頭份市成立民意代表聯合服務處，多名政壇藍軍要角到場。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦（左）、立委邱鎮軍（右）今天在頭份市成立民意代表聯合服務處，多名政壇藍軍要角到場。記者范榮達／攝影

立委選舉 邱鎮軍 鍾東錦

延伸閱讀

藍委以滅火器歌宣傳修法 楊大正：不同意授權使用

苗栗警分局、戶政、地政所遷建在一起 縣長鍾東錦有想法

苗栗3條觀光道路改善「只欠東風」 邱鎮軍爭取中央協助

立院朝野再爆發推擠 國民黨占領主席台

相關新聞

盧秀燕與柯文哲同框 民進黨台中黨部譏：盧不怕失分？

民眾黨主席柯文哲今率黨內立委到台中參加民眾黨立委麥玉珍聯合服務處揭牌，市長盧秀燕親自出席。對於柯、盧二人同框，外界猜測是...

新聞幕後／盧秀燕、柯文哲同框營造「藍白合」 避免2028重蹈覆轍？

民眾黨台中聯合服務處今揭牌，促成台中市長盧秀燕與民眾黨主席柯文哲同框，話題十足。據了解，民眾黨不分區立委麥玉珍到府親邀，...

賴清德與友邦元首釣蝦 跑掉一隻工作人員識相回補

賴清德總統520日宣誓就職前一天，陪同史瓦帝尼國王等友邦慶賀團元首體驗釣蝦，今天中午公布影片，影片中，這場「最具台灣味的...

台灣藝人被迫表態 許宇甄：賴清德演說激化兩岸對立

賴清德總統就職後，許多藝人紛紛表態反台獨立場。國民黨立委許宇甄指出，賴清德的就職演說，激化兩岸對立，不僅無助於重啟對談，...

馬辦：什麼時候稱「我們中國人」 是需要被原諒的事？

五月天等藝人稱「我們中國人」，引發熱議，賴清德總統表示盼國人諒解。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，依歷史、民族與兩岸的憲...

邱鎮軍插旗苗北成立聯合服務處 藍軍苗栗優勢更鞏固

立委邱鎮軍插旗苗北，與縣長鍾東錦今天在頭份市熱鬧成立民意代表聯合服務處，鍾東錦、邱鎮軍及苗栗市長余文忠同框，中港溪3鄉市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。