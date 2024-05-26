邱鎮軍插旗苗北成立聯合服務處 藍軍苗栗優勢更鞏固

立委邱鎮軍插旗苗北，與縣長鍾東錦今天在頭份市熱鬧成立民意代表聯合服務處，鍾東錦、邱鎮軍及苗栗市長余文忠同框，中港溪3鄉市長都到場，政壇人士解讀鍾東錦操盤下，藍軍苗栗優勢更加鞏固。

邱鎮軍轉戰立委當選，先前縣議員、苗栗市長任內，經營以苗南為主，今天與鍾東錦在頭份市成立聯合服務處，由苗栗縣議會前議長陳添松之子、頭份市民代表陳漢清擔任服務處主任，聯合服務處被視為邱插旗苗北的政治里程碑。

今天聯合服務處成立，新科市長余文忠也來助陣，縣議會副議長張淑芬、頭份市長羅雪珠、三灣鄉長李運光、南庄鄉長羅春蓮，及國民黨縣黨部主委邱一峰等政壇藍營要角都到場，余文忠並喊出大家都是「苗栗願景派」，現場安排熱舞、舞獅等，氣氛熱鬧滾滾。

政壇人士分析，鍾東錦前年底當選縣長後操盤輔選，總統及立委選舉、苗栗市長補選，藍軍都獲得勝利，尤其是邱鎮軍勝選，更是功不可沒，邱的對手是綠營政治明星縣議員曾玟學，結果邱在曾的地盤頭份市小輸2890票，並在苗栗市大贏1萬165票，成了1萬6362票勝負的分水嶺，鍾、邱成立聯合服務處，有鞏固及進一步拓展票源的意義，顯示苗栗政治形勢在大選區的選舉，藍軍的優勢將難以撼動。