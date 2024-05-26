民眾黨台中服務處成立 主委不來傳內閧

民眾黨台中立委與議員聯合服務處今天上午成立，黨主席柯文哲、市長盧秀燕均出席。但主人之一的市黨部主委江和樹不見人影，現場傳出他對黨中央有人建議屆期換主委、另傳與不分區立委麥玉珍不對盤。江和樹稍晚表示，他參加社區到外縣市的活動，他要選舉，得爭取地方人支持，所以才請假。

柯文哲率不分區立委、台中市府顧問蔡壁如到場，柯蔡一起搭車前來，對外界與媒體不斷釋出「柯蔡不和」，兩人似以行動解釋並非那麼一回事。

不過，民眾黨台中聯合服務處是不分區立委麥玉珍、議員兼黨部主委江和樹、議員陳清龍掛名，整場卻不見江和樹，眾人覺得奇怪，黨部人員欲言又止。傳出江和樹對黨務決策不開心，不出席是「下眉角」，表示他的不快。

江和樹喊冤，他說，今天社區到外縣市活動是預定行程，他老早就請假了。他的個性直來直往，不高興就直接說了，不會遮遮掩掩，傳言純屬謠言。

市黨部前主委張仲翹、前代理主委郭達鴻也未出席。郭達鴻表示，未接到邀請，且家中有事，也無法前往，但祝福服務處成立，任重道遠。