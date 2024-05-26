綠主委今改選 賴系崛起、英系式微？非新系：賴總統意志左右未來戰局

民進黨主委今天改選，派系人士說，民進黨「賴下英上」，賴清德總統上台後，肯定會壓縮英系發展，可能形成「賴系崛起、英系式微」，先觀察賴總統如何處理派系衝突，非賴系再決定未來如何行動。賴總統台南本命區是重中之重，主委改選被視為2026台南市長前哨戰，地方人士表示，未來台南市長人選，仍取決於賴清德意志，派系實力消長的關鍵在於黨代表、中執委、中常委版圖。

民進黨新系立委吳思瑤說，從以前就沒有英系，只有「擁英系」，因為前總統蔡英文沒有指揮派系。賴總統一直希望能團結，不僅團結國家，也要團結政黨，努力削弱派系對抗，不斷地談合作，不樂見黨內有人操作派系之爭，也沒有所謂「賴上英下」派系式微的狀況。

民進黨台南市黨部主委之爭，賴系立委郭國文對上有湧言會背景的前議員陳金鐘。賴總統上午回台南投票，立委陳亭妃、郭國文、林俊憲均到場；地方人士表示，未來台南市長人選，關鍵仍在賴清德的意志。

綠營派系人士說，民進黨派系之爭並非第一天，正國會陳亭妃一開始就表態主委選舉不會是代理人之爭，相信對結果也早有所準備，主委是否由新系拿下，對派系之爭影響不大；對2026縣市長初選來說，更重要的是黨代表、中執委、中常委等席次。

派系人士也說，黨代表比例才是值得觀察的重點，正國會派系如今要整合非賴系、非新系，才有辦法集結勢力，黨代表比例將是掌握未來初選的關鍵。

藍營人士說，賴清德擔任台南市長對地方黨務影響力就很大，無論主委一職是否由新系拿下，都無法改變賴對黨務的影響力；以台南來說，許多派系市議員已逐漸向賴系、新系靠攏，否則就是相對低調，郭國文登記參選主委時就擁正副議長等大批議員力挺，非賴系勢力要直接對抗的能量還是相當有限。

媒體詢問，賴清德總統兼黨主席是否會產生角色衝突？郭國文說，其實是讓有民意基礎政治工作者去主導黨未來路線，民意的趨勢跟黨的路線分工，這是黨政合一重要關鍵，不是把權力集中，而是將勝選任務合一。他若當選將是「任務型主委」，讓民進黨更貼近基層民意。

郭國文也說，雖民進黨內有不同派系，但相信大家都會自我約束，主因是有共同目標，2024民進黨這是小勝，現在還是2024延長賽狀態，關鍵才是2026及2028，所以要有長期作戰的思考，來看待這次主委的改選，且目前外在情勢險惡當下，相信黨內會更加團結，派系競爭會更節制，符合社會的期待。

黨內人士說，現在不確定賴總統的態度如何，大家都在觀望，親賴的前立委何志偉擔任總統府副秘書長，沒人曉得未來何會不會爭取台北市長或北市黨部主委？所以才要觀察這2年間，賴總統會如何處理派系，究竟是派系共治或獨厚新系、賴系小圈圈。

民進黨北市正國會議員陳怡君表示，黨內有競爭很正常，這是民主必經過程，平常心看待黨員投票，至於誰上誰下，黨員都是一條心，主委改選後，能夠團結台灣比較重要。