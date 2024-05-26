盧秀燕、柯文哲同框 劍指2028？藍白稱讚盧展現高度、綠表失望

台中市長盧秀燕今天出席民眾黨台中立委與議員服務處立活動，引發議論。民進黨陣營表示，盧秀燕是表態希望2028「藍白合」，但時機不恰當，令人失望。國民黨表示，國會藍白氣氛正融洽，且盧秀燕身為市長，參加白營活動很自然、很正常；白營則指出，盧展現不分黨派的高度，大加分。

民進黨台中市黨部主委李天生說，盧秀燕的動作，一看就是要跟民眾黨在2028有所連結，盧希望尋求小草們支持。但值此時機，藍白在國會表現「讓國人失望」，盧秀燕的政治嗅覺很靈敏，這次卻選在這個「不恰當」時機，有點失常。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，盧秀燕是台中市大家長，民眾黨的立委與議員成立服務處，為市民服務，她到場祝賀，「再正常不過了！」顏文正說，國會藍白並肩作戰，整個氣氛正融洽，盧秀燕參加民眾黨活動，沒什麼不好。

民眾黨議員陳清龍表示，盧秀燕是國民黨內頭腦最清楚的政治人物，她是台中領導人，參加不同政黨的服務成立，名正言順，且有高度。她對民眾黨友善，未來在立法院、市議會，除了國民黨外還多一份助力，大大加分。