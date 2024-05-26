快訊

大咖男神沒微博臉書 被出征「第1個點名表態」喊封殺

狠心母經常餵食汽水配方奶 4歲女滿口蛀牙、糖尿病致死

怎麼吃香蕉、柳橙和黑莓獲最多益處？挑對時機讓營養價值更高

盧秀燕、柯文哲同框 劍指2028？藍白稱讚盧展現高度、綠表失望

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國會藍白並肩作戰，台中市長盧秀燕（左六）也全程參加民眾黨台中服務處揭牌活動，與民眾黨主席柯文哲（右六）同框。記者陳秋雲／攝影
國會藍白並肩作戰，台中市長盧秀燕（左六）也全程參加民眾黨台中服務處揭牌活動，與民眾黨主席柯文哲（右六）同框。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今天出席民眾黨台中立委與議員服務處立活動，引發議論。民進黨陣營表示，盧秀燕是表態希望2028「藍白合」，但時機不恰當，令人失望。國民黨表示，國會藍白氣氛正融洽，且盧秀燕身為市長，參加白營活動很自然、很正常；白營則指出，盧展現不分黨派的高度，大加分。

民進黨台中市黨部主委李天生說，盧秀燕的動作，一看就是要跟民眾黨在2028有所連結，盧希望尋求小草們支持。但值此時機，藍白在國會表現「讓國人失望」，盧秀燕的政治嗅覺很靈敏，這次卻選在這個「不恰當」時機，有點失常。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，盧秀燕是台中市大家長，民眾黨的立委與議員成立服務處，為市民服務，她到場祝賀，「再正常不過了！」顏文正說，國會藍白並肩作戰，整個氣氛正融洽，盧秀燕參加民眾黨活動，沒什麼不好。

民眾黨議員陳清龍表示，盧秀燕是國民黨內頭腦最清楚的政治人物，她是台中領導人，參加不同政黨的服務成立，名正言順，且有高度。她對民眾黨友善，未來在立法院、市議會，除了國民黨外還多一份助力，大大加分。

台中市長盧秀燕（左二）參加民眾黨台中服務處揭牌，藍綠白各有解讀。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（左二）參加民眾黨台中服務處揭牌，藍綠白各有解讀。記者陳秋雲／攝影

柯文哲 民眾黨 盧秀燕 藍白合

延伸閱讀

同框盧秀燕 柯文哲：民眾集結立院外有時空錯亂感

盧秀燕與柯文哲同框 民進黨台中黨部譏：盧不怕失分？

新聞幕後／盧秀燕、柯文哲同框營造「藍白合」 避免2028重蹈覆轍？

影／柯文哲、盧秀燕攜手「藍白拼圖」…柯稱需要市長幫忙 盧微笑點頭

相關新聞

盧秀燕與柯文哲同框 民進黨台中黨部譏：盧不怕失分？

民眾黨主席柯文哲今率黨內立委到台中參加民眾黨立委麥玉珍聯合服務處揭牌，市長盧秀燕親自出席。對於柯、盧二人同框，外界猜測是...

新聞幕後／盧秀燕、柯文哲同框營造「藍白合」 避免2028重蹈覆轍？

民眾黨台中聯合服務處今揭牌，促成台中市長盧秀燕與民眾黨主席柯文哲同框，話題十足。據了解，民眾黨不分區立委麥玉珍到府親邀，...

賴清德與友邦元首釣蝦 跑掉一隻工作人員識相回補

賴清德總統520日宣誓就職前一天，陪同史瓦帝尼國王等友邦慶賀團元首體驗釣蝦，今天中午公布影片，影片中，這場「最具台灣味的...

台灣藝人被迫表態 許宇甄：賴清德演說激化兩岸對立

賴清德總統就職後，許多藝人紛紛表態反台獨立場。國民黨立委許宇甄指出，賴清德的就職演說，激化兩岸對立，不僅無助於重啟對談，...

馬辦：什麼時候稱「我們中國人」 是需要被原諒的事？

五月天等藝人稱「我們中國人」，引發熱議，賴清德總統表示盼國人諒解。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，依歷史、民族與兩岸的憲...

盧秀燕、柯文哲同框 劍指2028？藍白稱讚盧展現高度、綠表失望

台中市長盧秀燕今天出席民眾黨台中立委與議員服務處立活動，引發議論。民進黨陣營表示，盧秀燕是表態希望2028「藍白合」，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。