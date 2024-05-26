盧秀燕與柯文哲同框 民進黨台中黨部譏：盧不怕失分？

民眾黨主席柯文哲今率黨內立委到台中參加民眾黨立委麥玉珍聯合服務處揭牌，市長盧秀燕親自出席。對於柯、盧二人同框，外界猜測是否有意延續「藍白合」？對此，民進黨市黨部主委李天生解讀說，這是盧秀燕劍指2028總統大選的政治表態，但藍白合在立法院表現不佳而被民眾包圍，盧此刻跟柯文哲同框是「失分」。

盧秀燕2024立委選舉，在台中主打「藍白合」示範區，整合國民黨、民眾黨在台中支持度，奪下6席藍營立委；民眾黨也積極耕耘基層組織，麥玉珍今早在台中南屯，與黨籍市議員江和樹、陳清龍開設聯合服務處，盧秀燕也率藍委出席，柯、盧再次在台中同框。

李天生說，今天因各地的黨部主委改選，立法院外集結的人群略減，但28日繼續開會時，會再動員前往。

李天生說，藍白合在立法院的表現不佳，很多民眾黨的小草已轉向。盧秀燕今天的動作就是一項為了2028總統大選的布局表態，但此時就全國性而言並非有利，對台中市民而言也看不出有何意義。因此，他認盧的這次的表態是失分的。

盧秀燕上午出席民眾黨活動時說，不同層級的民代聯合擴大服務，就是「政治放兩旁、民眾與台灣優先」的最佳展現，期許未來與市府共同攜手合作，彼此良性互動，讓台中邁向更美好的幸福城市。

柯文哲上午說，民眾黨是有主體性政黨，但很多事情可以合作的合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗，還是按照這個原則去做，其實只要有利於國際民生，還是可以合作。社會上還是有絕大多數人認可的是非善惡，大部分議題都可以合作，除非是要挑起爭議的，否則會衝突的東西不多。