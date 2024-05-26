賴清德與友邦元首釣蝦 跑掉一隻工作人員識相回補

賴清德總統520日宣誓就職前一天，陪同史瓦帝尼國王等友邦慶賀團元首體驗釣蝦，今天中午公布影片，影片中，這場「最具台灣味的特色外交」令友邦總統們笑開懷，不過，近來朝野衝突加劇、中共圍台軍演，網友留言褒貶不一。

來自世界各地的慶賀團在賴總統520就職典禮前抵達台灣，賴清德和副總統蕭美琴先盡地主之誼，519邀請當天已經抵台元首與眷屬、官員，超過20多人到外雙溪至善釣蝦場體驗台灣在地休閒文化。

賴總統身穿藍條紋襯衫、黑西裝褲，笑容滿面，致詞時說，「謝謝你們不遠千里來到這裡，你們的到來對台灣意義重大，為了感謝各位賓至如歸，我們將放鬆一點，進行一項台灣常見的休閒活動：釣蝦」。

3分21秒的影片笑聲不斷，先是蕭美琴釣起全場第一隻蝦，接著聖文森及格瑞那丁伊露薇絲總理夫人也釣起一隻，未料蝦子還沒入手就跳回池裡，接著賴總統捲起袖子也釣起一隻蝦，不料，就在他釣起第三隻笑開懷，工作人員協助時一個手滑讓蝦子脫逃，賴清德問「掉到池裡去啦？」工作人員尷尬說「是」，讓他乾笑「呵呵呵呵」。

釣完一輪後，賴清德繞場檢視成果，史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世釣到第七隻時開心喊著「Lucky seven！」馬紹爾群島共和國總統海妮則釣起八隻，貝里斯總理布里仙紐喊著「第三隻了」。最後是由恩史瓦帝三世獲得「金竿獎」第一名、海妮榮獲「金竿獎」第二名，由賴總統與蕭美琴分別頒獎。

賽後賴總統、蕭美琴與訪賓們一起烤蝦及品嚐台灣特色美食，影片彩蛋還捕捉到賴清德在清點成果「四隻」時，他不忘說「掉了一隻啦！」所以成果是五隻蝦。工作人員問他，「要不要補你一隻？」賴清德笑著小聲說，「好」。

同場訪賓包含吐瓦魯總理夫婦、馬紹爾總統夫婦、巴拉圭總統、帛琉總統夫婦、貝里斯總理、吐瓦魯總理夫婦、聖文森總理夫婦、聖露西亞總理夫婦、聖克里斯多福副總理等政要。