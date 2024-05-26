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台灣藝人被迫表態 許宇甄：賴清德演說激化兩岸對立

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統就職後，許多藝人紛紛表態反台獨立場。國民黨立委許宇甄指出，賴清德的就職演說，激化兩岸對立，不僅無助於重啟對談，大陸還因此開啟軍事演習，兩岸關係倒退，在大陸打拚的藝人被迫紛紛表態自己反對台獨，五月天也在北京演唱會現場說「我們中國人」，看到藝人朋友因兩岸政治緊張需要表態，著實令人不捨。

許宇甄認為，政府有責任保護人民不受傷害，並保障人民就業、生活、藝術文化表演不受干擾。大陸方面不應逼迫藝人做政治表態，這種做法既傷害人民情感，也不利兩岸文化交流及互動。

許宇甄籲，希望陸方能克制情緒，別公審台灣藝人，請兩岸領導人發揮智慧與善意，儘速重啟對話，讓「音樂歸音樂、文化歸文化、政治歸政治」，不要逼迫人民作政治表態，透過藝文交流讓兩岸間的善意可以持續堆疊，期待兩岸關係早日重回正軌，朝有利兩岸人民的方向正面發展。

台獨 許宇甄 賴清德 音樂

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