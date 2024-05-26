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馬辦：什麼時候稱「我們中國人」 是需要被原諒的事？
五月天等藝人稱「我們中國人」，引發熱議，賴清德總統表示盼國人諒解。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，依歷史、民族與兩岸的憲法，兩岸人民本來就都是中國人，什麼時候稱我們中國人是一件需要被原諒的事？
此外，蕭旭岑說質疑，賴總統聲援到立法院外抗議的民眾，但民調顯示有五成七的民眾支持國會改革，難道那些沒有出來抗議的人，就不是台灣人民嗎？他提醒賴總統必須尊重沒有投票給他的六成民意。
蕭旭岑表示，目前立法院討論的國會改革法案，很多都是民進黨當年在野時提出的，例如總統到立法院國是報告，當初民進黨也要求即問即答，為何當初沒有違憲的問題，現在就有了？像這樣的雙標，欺騙到立法院外面的民眾，台灣人是不可能接受的。
蕭旭岑說，根據歷史與文化，兩岸都拜祖先，拜媽祖，拜關公，同屬中華民族，都是中國人，五月天阿信等藝人這樣講，有什麼不對？
蕭旭岑表示，中華民國英文是Republic of China，有China這個字 ，翻譯就是中國，所以稱自己是中國人有什麼錯？坊間有許多民調，問民眾是中國人還是台灣人，但就歷史與現實來說，這樣的問法意義不大，以他自己為例，他出生於台灣南投，所以他既是南投人，也是台灣人，當然更是中國人。
蕭旭岑表示，把身分認同變成一種言論自由，他沒有意見，但這是沒有意義的事，因為這無法改變歷史淵源，無法改變文化傳承，也改變不了憲法規定。
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