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新聞幕後／盧秀燕、柯文哲同框營造「藍白合」 避免2028重蹈覆轍？

聯合報／ 本報記者陳秋雲
台中市長盧秀燕（左二）與民眾黨主席柯文哲（右二）互動順暢，有來有往。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（左二）與民眾黨主席柯文哲（右二）互動順暢，有來有往。記者陳秋雲／攝影

民眾黨台中聯合服務處今揭牌，促成台中市長盧秀燕與民眾黨主席柯文哲同框，話題十足。據了解，民眾黨不分區立委麥玉珍到府親邀，盧秀燕允諾出席，確實讓民眾黨很意外。特別是，賴清德總統下令「反守為攻」，盧秀燕此刻與柯文哲同框，2028「盧柯配」、「藍白合」議論再起，盧秀燕持續維持「藍白友善」，尤其國會改革藍白合體，營造各種想像空間。

2024三腳督，賴清德以雙少數執政，藍白分裂是總統吞敗的主因，為了避免2028重蹈覆轍，基層營造藍白合的空間，但2026將是一大關卡，台中也是「藍白合示範區」的關鍵指標，考驗在野結盟的誠意。

麥玉珍與藍營特別熟悉，曾在移民領區協助國民黨，現轉為民眾黨，雙方情誼還在。麥玉珍日前由議員陳清龍陪同，親邀盧秀燕出席今天的揭牌典禮；據了解，麥玉珍住台中，因單親照顧孩子，來回通勤讓盧頗感動，又是新移民特別不容易。加上麥最近與民進黨立委林淑芬肢體衝突，「媽媽市長」特別送暖。

從政治上解讀，不論在台中市長選舉或市政議題，藍白均共同支持盧秀燕，承認盧的母雞領導力。不論2028風向如何吹，盧秀燕參加典禮是「開放選項」，盧對白營、小草持續維持友善關係。

國會改革議題，藍白站在一起，國民黨立委楊瓊瓔、民眾黨立委黃國昌都稱堅持做對的事，在大氛圍下「非綠合作」，盧秀燕出席這場活動，市政、政治兩相宜，盧柯互動更是「有來有往」。

盧秀燕處事圓通，只要不是對方主動針鋒相對、惡言相向，她不吝遞出橄欖枝，她是國民黨陣營率先宣布參加賴清德總統520就職典禮的百里侯，她更呼籲大家給新閣揆卓榮泰祝福與時間。盧秀燕的原則「多一個朋友、少一個敵人」，從深藍立委到媽媽市長，政治光譜早已擺在中間。

民眾黨成立台中聯合服務處，市長盧秀燕（第二排左二）與柯文哲同排，在民眾黨支持者中毫無違和。記者陳秋雲／攝影
民眾黨成立台中聯合服務處，市長盧秀燕（第二排左二）與柯文哲同排，在民眾黨支持者中毫無違和。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（右）與民眾黨主席柯文哲互動，柯為盧說明位置。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（右）與民眾黨主席柯文哲互動，柯為盧說明位置。記者陳秋雲／攝影

國民黨 柯文哲 民眾黨 盧秀燕 藍白合

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