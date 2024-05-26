新聞幕後／盧秀燕、柯文哲同框營造「藍白合」 避免2028重蹈覆轍？

民眾黨台中聯合服務處今揭牌，促成台中市長盧秀燕與民眾黨主席柯文哲同框，話題十足。據了解，民眾黨不分區立委麥玉珍到府親邀，盧秀燕允諾出席，確實讓民眾黨很意外。特別是，賴清德總統下令「反守為攻」，盧秀燕此刻與柯文哲同框，2028「盧柯配」、「藍白合」議論再起，盧秀燕持續維持「藍白友善」，尤其國會改革藍白合體，營造各種想像空間。

2024三腳督，賴清德以雙少數執政，藍白分裂是總統吞敗的主因，為了避免2028重蹈覆轍，基層營造藍白合的空間，但2026將是一大關卡，台中也是「藍白合示範區」的關鍵指標，考驗在野結盟的誠意。

麥玉珍與藍營特別熟悉，曾在移民領區協助國民黨，現轉為民眾黨，雙方情誼還在。麥玉珍日前由議員陳清龍陪同，親邀盧秀燕出席今天的揭牌典禮；據了解，麥玉珍住台中，因單親照顧孩子，來回通勤讓盧頗感動，又是新移民特別不容易。加上麥最近與民進黨立委林淑芬肢體衝突，「媽媽市長」特別送暖。

從政治上解讀，不論在台中市長選舉或市政議題，藍白均共同支持盧秀燕，承認盧的母雞領導力。不論2028風向如何吹，盧秀燕參加典禮是「開放選項」，盧對白營、小草持續維持友善關係。

國會改革議題，藍白站在一起，國民黨立委楊瓊瓔、民眾黨立委黃國昌都稱堅持做對的事，在大氛圍下「非綠合作」，盧秀燕出席這場活動，市政、政治兩相宜，盧柯互動更是「有來有往」。