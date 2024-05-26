台灣8年未參加 蕭美琴：任何人都不應該被排除在WHA外

副總統蕭美琴今天出席「2024 AMWC Asia-TDAC台灣皮膚科醫學會春季學術研討會」開幕活動，致詞時提到，台灣醫療技術進步，在這場跨國跨領域的合作議程，可以分享交流醫學美容的新趨勢。她也表示，一年一度的世界衛生大會（WHA）將於27日將登場，「沒有人該被排除在外」，剝奪參與資格。

第77屆世界衛生大會於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，今年以「健康至上，共享健康」（All for Health, Health for All）為主軸，但台灣連續8年未收到邀請函，蕭美琴說，這是削弱台灣為世衛貢獻的能力。

雖然台灣未受邀參加世界衛生大會，新上任的衛福部部長邱泰源領軍「世衛行動團」前往日內瓦叩關，蕭美琴說，台灣非常願意、也有能力成為全球衛生體系的一部分，包括加入全球疾病防制網絡，加強防疫合作機制。

蕭美琴感謝不斷支持台灣參與世界衛生組織，及每年一度的世界衛生組織大會的各國政府和代表，她說，歷經全球大流行的新興傳染疾病，應記取「不遺漏任何人」（Leave no one behind）的教訓，全球公衛及防疫體系不容漏洞及破口。

台灣擁有頂尖的醫療科技，過去10年，AMWC Asia-TDAC大會展現豐沛的研發能量，是皮膚科和美容醫學界的重要活動。蕭美琴說，規模盛大的美容醫學暨皮膚科學盛會提供專家交流、分享最新醫學知識，今年議程有來自國內外眾多頂尖專家學者分享實務經驗。

AMWC Asia-TDAC大會整合了各皮膚科相關領域的醫學知識，包括再生醫學的應用，醫學美容加上最新醫療科技輔助，療程更精準化。台灣邁入超高齡社會，蕭美琴引用年會的一段文字：「不僅要活得長，還要活得好。」醫學美容也延伸到預防端，可進行個人健康管理計畫，提升台灣在國際醫學的實力。