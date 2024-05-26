京華城案 張銘祐：以城市利益考量 莫損及周邊市民生計

京華城案持續受關注。民進黨籍政治評論員張銘祐今天在廣播節目「寶島好銘聲」中表示，盼此案不要變成派系鬥爭、政黨鬥爭，而是要討論一件事情核心，對當地發展、對城市利益到底好不好？更不要造成周邊市民影響、生計影響，最後官逼民反，搞了一大圈之後，又查無不法。

節目來賓、資深媒體人陳志仁表示，京華城容積獎勵率從392%到840%始末要講清楚，不要讓外界認為這是一步到位，其中還有經過監察院認為容積獎勵率392%不妥，提出糾正案後，北市府調整為560%的過程，且調整為840%都經過都市委員會開會，經共識決後決議，蔣市府在今年3月回覆給監院的內容也指出，當中並無不法。

陳志仁說明，京華城容積率原先為392%，郝龍斌市府任內也收到監察院調查報告指出認為郝市府不能率而認定容積率為392%，但郝市府遲未就京華城容積率予檢討並糾正，直到2016年柯文哲上任才幫忙收拾爛攤子，才還京華城應得的容積率560%。

陳志仁指出，2021年京華城再依都市計畫法第24條拿到20%容積獎勵，並非外界所謠傳使用都市更新條例，且另外花費約44億元取得容積移轉30%，總計京華城才有840%容積率，過程中經過2020年7月30日、12月，隔年3月、7月不同委員會和審議調查小組後，都委會共識決通過，最後給京華城容積獎勵，一切過程皆合法取得，沒有任何一任台北市長圖利。

陳志仁表示，蔣萬安市府將既然在回給監察院的報告指出，該案沒有利益衝突跟瑕疵行事，就不能要求將企業合法取得的容積獎勵用「容積代金」來回收，對企業來說不公平也不合理，「這樣以後誰還敢來台北市投資」。

京華城容積爭議，北市議會成立調查小組，由國民黨市議員游淑慧擔任召集人。張銘祐質疑，京華城案也歷經郝市府時期，游淑慧和郝龍斌過去就是政治上的師徒關係，現在由她擔任調查小組召集人，難道沒有利益迴避問題嗎？

陳志仁指出，郝政府時期曾爆發雙子星弊案，涉案金額高達約700億元，游淑慧當時亦是郝市府團隊一員，卻沒看到她提出相關質疑；若要以現在緊咬京華城案的方式檢視，對當年雙子星弊案也應用相同標準，把事情說清楚，郝龍斌難道都沒責任嗎？