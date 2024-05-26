黨員憂國會亂象 蘇巧慧籲國民黨三思「擴權憲政怪獸」

立委蘇巧慧是新北市長熱門人選，今現身黨職投票引關注；她表示今看到很多黨員憂心國會亂象，而她這次參選市黨部主委就是希望將黨公職力量結合，讓人民相信民進黨。另外，有關網路流傳國民黨立委罷免名單，她也批藍委訕笑反對人潮，終將遭反噬，對擴權法案應三思。

民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，同額競選的蘇巧慧今一早現身土城國小投票，不少在地青年議員也陪同，沿路上與民眾熱情問候，不少黨員也跟蘇「訴苦」，憂心近期國會改革議題。

蘇巧慧表示，今天很多黨員踴躍投票，並也跟她提到這幾天立院真的很亂，讓他們非常的憂心，希望民進黨加油；也看到很多年輕人竟然出現在投票所，代表大家對民進黨、對台灣期望。

蘇巧慧強調，這次競選主委就是希望把新北市民進黨公職大家力量合在一起，讓人民相信民進黨真的能夠做出對國家、對新北好的政策。這次票數不管多少，每一票都是對她的期待，也是她的責任，真的會珍惜每一份選票重量，讓新北更進步，讓民主更持續。

至於有關外界仍關心是否未來「更上一層樓」？蘇巧慧重申，選主委其實就是多背了一份責任在身上，如這幾天她在國會，就是做什麼事就盡什麼樣的責任，把它做到最好；也希望自己努力能感動更多人，讓大家覺得就算自己力量微小，但加在一起就是無限大，這是為台灣努力，不為個人或政黨。