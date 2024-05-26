聽新聞
test
0:00 / 0:00
黨員憂國會亂象 蘇巧慧籲國民黨三思「擴權憲政怪獸」
立委蘇巧慧是新北市長熱門人選，今現身黨職投票引關注；她表示今看到很多黨員憂心國會亂象，而她這次參選市黨部主委就是希望將黨公職力量結合，讓人民相信民進黨。另外，有關網路流傳國民黨立委罷免名單，她也批藍委訕笑反對人潮，終將遭反噬，對擴權法案應三思。
民進黨今舉行地方黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等黨職選舉，同額競選的蘇巧慧今一早現身土城國小投票，不少在地青年議員也陪同，沿路上與民眾熱情問候，不少黨員也跟蘇「訴苦」，憂心近期國會改革議題。
蘇巧慧表示，今天很多黨員踴躍投票，並也跟她提到這幾天立院真的很亂，讓他們非常的憂心，希望民進黨加油；也看到很多年輕人竟然出現在投票所，代表大家對民進黨、對台灣期望。
蘇巧慧強調，這次競選主委就是希望把新北市民進黨公職大家力量合在一起，讓人民相信民進黨真的能夠做出對國家、對新北好的政策。這次票數不管多少，每一票都是對她的期待，也是她的責任，真的會珍惜每一份選票重量，讓新北更進步，讓民主更持續。
至於有關外界仍關心是否未來「更上一層樓」？蘇巧慧重申，選主委其實就是多背了一份責任在身上，如這幾天她在國會，就是做什麼事就盡什麼樣的責任，把它做到最好；也希望自己努力能感動更多人，讓大家覺得就算自己力量微小，但加在一起就是無限大，這是為台灣努力，不為個人或政黨。
另外，網路上流傳有關「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」，蘇巧慧表示，國民黨立委這幾天在議場內的表現大家都有看到，面對場外人數竟訕笑，還說是民進黨動員；她鄭重地說青島東路甚至是所有馬路上10萬人，他們不只為民進黨加油，他們是為台灣的民主在努力，國民黨若持續以此態度，那他們自身必遭反噬，面對自我擴權成「無限的憲政怪獸」應三思而後行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言