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蘇貞昌曾跳針嗆反攻大陸 蔣萬安今引論語「8字箴言」回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天被問及，還記得當立委時期，怎麼被蘇貞昌院長嗆聲？最有印象的一句話是什麼？蔣說，「不念舊惡，怨是用希」。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天被問及，還記得當立委時期，怎麼被蘇貞昌院長嗆聲？最有印象的一句話是什麼？蔣說，「不念舊惡，怨是用希」。記者林麗玉／攝影

立法院大戰國會改革法案，國民黨北市議員游淑慧今在臉書指出，行政院前院長蘇貞昌到立法院備詢曾囂張嗆立委「吵死了」，現在才需要擴大國會監督權。台北市長蔣萬安任立委時，也被蘇貞昌狂跳針嗆「反攻大陸」，媒體今天詢問問，還記得蘇貞昌嗆過哪些話嗎？蔣引論語回應，「不念舊惡，怨是用希」。

游淑慧今天在臉書點出過去民進黨的六大擴權、濫權事件，甚至過去蘇貞昌在立院備詢也有4大失控紀錄。蔣萬安今天被問及，還記得當立委時怎麼被蘇貞昌院長嗆聲？最有印象的一句話是什麼？蔣說，「不念舊惡，怨是用希」，政治人物應該要超越個人的好惡，而且永遠是以人民的利益為先，所以他要表達，對於國會改革法案他是支持的，因為站在人民的立場，這是強化國會監督力量，應該要讓行政部門對於人民選出的國會要能夠發揮監督的功能。

媒體追問蔣，認為國會改革修法，可以避免「下一個蘇院長」？蔣說，最重要是，人民對於希望知道應該公開透明的事項，要能夠在國會依照相關的程序規定，要確保人民知的權利。

外傳這次修法網友醞釀要罷免24位藍委，蔣萬安說，依照公職人員選舉罷免法規定，都依照這些規定來進行，但就他了解，就職未滿1年是沒有辦法罷免。

國會改革 游淑慧 罷免 蔣萬安 蘇貞昌

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