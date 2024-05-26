影／柯文哲、盧秀燕攜手「藍白拼圖」 柯稱需要市長幫忙 盧微笑點頭

民眾黨今在台中成立不分區立委麥玉珍、台中市議員江和樹與陳清龍聯合服務處，黨主席柯文哲與台中市長盧秀燕同框近1小時，盧秀燕全程參與。盧秀燕到場隨即向柯與立委們一打招呼，揭牌前兩度主動與柯低語聊天，柯文哲回應，有來有往，互動順暢。柯文哲致詞與受訪，提到國會須合作通過議題，地方也需要盧市長幫忙，盧點頭以對。

麥玉珍負責台中、南投選區服務，今在兩地同時成立與議員的聯合服務處。盧秀燕親自出席，且從頭坐到尾，給足柯文哲與麥玉珍面子。民眾黨立委黃國昌、黃珊珊、張啟楷、林國成、陳昭姿、不分區列14的市議員陳清龍等人到場；國民黨立委楊瓊瓔、廖偉翔出席，立院副院長江啟臣人在國外，派代表參加，現場氛圍藍白和諧。

揭牌典禮前，柯文哲率立委與議員們「拼圖」，各區民代貼上在地。行政區圖案，柯文哲還沒有等主持人說，已經先把自己的貼好了；盧秀燕最後貼上台中市政府市徽，完成民眾黨在台中市的拼圖。

盧秀燕說，她親自來有兩大原因，一是身為市長，樂見這樣的服務處成立，立委與議員聯合為民眾服務，品質會更好。另台中是第二大城市，新住民有6.3萬人、占人口4%，新住民在台中生活 一定有許多需要協助的地方，麥玉珍是新移民，未來有專新移民服務據點，得到更多的照顧。

柯文哲說，成立台中聯合服務處，希望中央到地方有一連串的服務，未來有很多事項也拜託市長盧秀燕多多幫忙。盧秀燕坐在台下第一排，微笑點頭回應。

接著柯話鋒一轉說，很多事情在當下很難解釋，但只要認真把他做好就好。他私下特別跟立委黃國昌講辛苦了，黃遭媒體與網路攻擊，雖然他已很習慣，還是提醒黃還是要小心，黃國昌則在柯的旁邊苦笑，說該做的還是要做。

柯文哲表示，國會改革不是突發的，民眾黨競選時提出的政見，選後第一次記者會倡議司法、媒體與國會改革，現在是一步步去做，但要完成議案通過，過程辛苦也需要多方合作。