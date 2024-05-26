綠營炒罷免藍白立委？ 王鴻薇：民進黨別操作台灣對立
立法院國會改革引發朝野紛爭，網路上現在流傳一份「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」。國民黨立委王鴻薇對此表示，立委就職不滿一年，就出現針對國民黨立委而來的罷免名單，明顯是政黨在操作對立，呼籲民進黨別再玩小動作。
王鴻薇說，台灣在民進黨政治操作下，內部對立情勢陡然上升，現可見網路上有份名列20多名國民黨立委罷免名單，不過，這個名單明顯有兩個謬誤。
王鴻薇表示，首先，根據選罷法，立委須任職屆滿一年後，民眾才能發動罷免，這份名單是否出現得太早？ 其次，這份名單人數非常多，且完全是針對國民黨而來，這難道不是政黨對立的操作？
王鴻薇奉勸、警告民進黨別再玩小動作，綠營只因在立法院居少數，比人頭無法贏過對手，就要發動罷免，這種作為就是選舉不服輸的奧步。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言