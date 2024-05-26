綠營炒罷免藍白立委？ 王鴻薇：民進黨別操作台灣對立

立法院國會改革引發朝野紛爭，網路上現在流傳一份「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」。國民黨立委王鴻薇對此表示，立委就職不滿一年，就出現針對國民黨立委而來的罷免名單，明顯是政黨在操作對立，呼籲民進黨別再玩小動作。

王鴻薇說，台灣在民進黨政治操作下，內部對立情勢陡然上升，現可見網路上有份名列20多名國民黨立委罷免名單，不過，這個名單明顯有兩個謬誤。

王鴻薇表示，首先，根據選罷法，立委須任職屆滿一年後，民眾才能發動罷免，這份名單是否出現得太早？ 其次，這份名單人數非常多，且完全是針對國民黨而來，這難道不是政黨對立的操作？

王鴻薇奉勸、警告民進黨別再玩小動作，綠營只因在立法院居少數，比人頭無法贏過對手，就要發動罷免，這種作為就是選舉不服輸的奧步。