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賴清德聲援立院抗議民眾 柯文哲搖頭：實在難以理解

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
針對賴清德總統聲援上萬民眾抗議國會改革法案，民眾黨主席柯文哲認為「實在難以理解」，台灣已進入民主化，怎會執政黨自己動員抗爭，有種時空錯亂的感覺。記者陳秋雲／攝影
針對賴清德總統聲援上萬民眾抗議國會改革法案，民眾黨主席柯文哲認為「實在難以理解」，台灣已進入民主化，怎會執政黨自己動員抗爭，有種時空錯亂的感覺。記者陳秋雲／攝影

台灣國會改革法案審議時衝突不斷，引起全台社會議論，更有上萬民眾抗議示威，賴清德總統24日深夜更在臉書發文聲援。民眾黨主席柯文哲認為「實在難以理解」，台灣已經進入民主化，怎麼會執政黨自己動員抗爭行動，這有種時空錯亂的感覺。

柯文哲今南下台中，替黨籍立委麥玉珍、黨籍市議員陳清龍、江和樹聯合競總揭牌開幕。被問到審理國會改革法案時，麥玉珍與綠營立委發生激烈肢體衝突，柯文哲說，理解民意代表博聲量，賴清德總統在就職演說時有講到，國會運作要堅守程序正義，少數服從多數、多數尊重少數。

柯文哲提到，還是要有個比較文明的方式，來進行議會的運作，所以目前立院很多動作都是不成熟的，台灣要成為文明的國家，很多事情都要文明來做。

提到賴清德總統聲援立院外抗爭民眾，柯文哲表示他「很難理解」台灣民主化30年，如果是在以前萬年國代、萬年立委的時期，抗爭還有道理，台灣已經進入民主化，怎麼會執政黨自己動員抗爭行動，這有種時空錯亂的感覺。

國會改革 柯文哲 賴清德

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