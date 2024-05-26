即時短評／民進黨盼內外呼應施壓藍白 林濁水為何說尷尬？

民進黨新潮流系大老、憲法理論大師林濁水昨天的臉書發文，盛讚目前引發朝野衝突的「國會改革」是「等了30年的好事」，引發輿論熱議。值得注意的是，林濁水的臉書文章中還點出幾波在立法院場外號稱有10萬人集會的群眾活動，「有尷尬得民進黨根本說不出口的地方」，但尷尬何在？林濁水只點到為止，未曾言明。

林濁水雖未言明尷尬何在，但從總統賴清德的臉書文章、短影片，民進黨立法院黨團總召柯文哲的言論就能感受一二。

賴清德在24日深夜發文感謝公民集結發聲訴求立法院議事應被充分討論、程序正義，「公民理性發聲，青年展現力量」，並稱這是台灣的民主價值，今天上午賴清德回台南市參與民進黨黨職選舉投票時接受媒體聯訪，又再度重申「台灣的民主價值」，還加碼希望中國跟台灣能共同維持台海和平，呼籲國人團結。

柯建銘則是一方面呼籲群眾5月28 日立法院會續審「國會改革五法」時繼續集結，一方面又說群眾不可能衝進立院，集會活動的領導人有在降溫，還說「國會改革法案三讀後，該釋憲就釋憲，大家好好談，否則一路飆下去，為所欲為，台灣民主就結束了」。

何其尷尬？！賴清德的臉書發文、公開發言，只提群眾集會展現「台灣民主的價值」，卻絕口不提國會改革五法是否是應為、有所為，更別說民進黨在野時期，時任外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、全國律師公會聯合會理事長尤美女在擔任立委時，都曾提出國會調查權、聽證權及藐視國會科以刑責等國會改革法案，但凡民進黨在蔡英文完全執政8年期間有所處理，哪有藍、白立委今天執國會改革大旗，被林濁水盛讚「等了30年的好事」？

柯建銘稱「群眾不可能衝進立法院」、「國會改革法案三讀後，大家好好談」的談話，更是直接戳破賴清德上午公開宣稱「國會違法表決」、肯定群眾守護台灣民主價值的虛無。立法院長韓國瑜之所以能夠在立法院內不斷立下新的規矩，藍、白立委之所以能夠頂住場外壓力，正是因為沒有違反法令及議事規則，更是民調指有6成以上民意支持國會有調查權、聽證權及藐視國會罪對官員科以刑責給的底氣，憑恃的更是2024年1月選舉的民意，柯建銘提前說了這波群眾集會的結果。

民進黨過往與群眾合作推動改革，如今卻只能假借「沒有討論，沒有民主」的話術，意圖拖延「國會改革」的好事發生，今昔對比，尷尬不尷尬？民進黨雖然說不出口，林濁水也僅點到為止，但多數人卻早已了然於胸。