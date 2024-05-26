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民進黨高市主委陳慧文PK黃文益 背後牽動新系、非新系角力

聯合報／ 記者徐白櫻潘奕言／高雄即時報導
湧言會核心人物顏曉菁（左）今早現身獅甲國中投票，右為前議員陳致中（右），兩人見面寒暄。記者徐白櫻／攝影
湧言會核心人物顏曉菁（左）今早現身獅甲國中投票，右為前議員陳致中（右），兩人見面寒暄。記者徐白櫻／攝影

民進黨第21屆全國黨員代表暨主委選舉今天登場，候選人陳慧文、黃文益勢均力敵，8時不到就有黨員前往投開票所排隊等投票。陳慧文坦言昨晚心情忐忑不安，整晚沒睡好；黃文益則是一覺到天亮，醒來已經6時，兩人皆表示會尊重選舉結果。

議員黃文益、陳慧文角逐黨部主委，背後各自有湧言會、正國會與新潮流菊系力量相挺。賴瑞隆等6名菊系、新系立委支持陳慧文；正國會立委林岱樺、湧言會立委黃捷則挺黃文益。

賴瑞隆今早在獅甲國中投票，坦言支持陳慧文。湧言會核心要角顏曉菁淡出政壇多年，鮮少在公開場合露臉，今天也同樣在獅甲國中投票，她看見前總統陳水扁之子陳致中上前致意，積極替黃文益拉票。

今早黃文益在前鎮區獅甲國小投票，他表示，昨晚心情緊張但一覺到天亮，跑透全市38區爭取支持，對於選情有信心。

立委許智傑則陪同陳慧文到場投票，陳說，昨晚忐忑不安，但她有勝選的信心。不管是誰當選，民進黨一定會齊心協力打贏2026年選戰，以市長選上、議員過半為目標。

許智傑表示，民進黨的好處就是不管怎麼競爭，之後都會團結合作。若未來陳慧文有機會當選主委，未來市長選舉中，黨務是中立的，她一定秉持中立的原則去輔選每區議員及市長候選人。他也說，有好幾位可能參選市長的同事，大家兄弟爬山、各自努力，如同賴總統所說，這次總黨部主委及市長初選，大家不要互相攻擊，要保持君子之爭。

高市議員陳慧文首度參選高雄市黨部主委，獲得新系6立委支持。記者徐白櫻／攝影
高市議員陳慧文首度參選高雄市黨部主委，獲得新系6立委支持。記者徐白櫻／攝影
高雄市主委選舉的有效選舉人數為4萬7349人，陳慧文、黃文益各有支持者，獅甲國中投開票所人潮眾多。記者徐白櫻／攝影
高雄市主委選舉的有效選舉人數為4萬7349人，陳慧文、黃文益各有支持者，獅甲國中投開票所人潮眾多。記者徐白櫻／攝影
高市議員黃文益代表湧言會參選高市黨部主委，對於自己的選情相當有信心。記者徐白櫻／攝影
高市議員黃文益代表湧言會參選高市黨部主委，對於自己的選情相當有信心。記者徐白櫻／攝影

投票 黃文益

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