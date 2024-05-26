盧秀燕柯文哲再同框…2028有望藍白合？蔣萬安1句話回應

民眾黨主席柯文哲今天率立委黃國昌等人，南下台中出席黨籍立委麥玉珍聯合服務處成立大會，台中市長盧秀燕今也捧場出席，對於盧秀燕與柯文哲同框，是否2028有望「藍白合」？台北市長蔣萬安今天被問及2028布局，僅一句話回應，「你們想得太遠了。」

2028各政黨已開始悄悄布局，其中藍營呼聲高的台中市長盧秀燕，先前不僅邀民眾黨前立委蔡壁如出任市政顧問，這次民眾黨立委麥玉珍成立聯合服務處，盧秀燕也抽空出席，並且與民眾黨主席柯文哲同框。

蔣萬安今天上午出席「2024愛天使園遊會」活動，媒體問蔣，對於柯文哲與盧秀燕今天再度同框，2028是否有機會藍白合？蔣萬安僅回「你們想得太遠了。」