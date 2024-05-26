快訊

民眾黨兩個太陽之爭再起？ 黃國昌主導519、國會聲量飆

中俄聯合聲明藏圖們江經濟戰略價值為何日本頭大了？

吃不完的飯隔日再吃？專家提醒加熱剩飯當心3原因易滋生病菌

五月天、蔡依林疑被迫表態喊「我們中國」 柯文哲：無助兩岸交流

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台灣藝人近期紛紛發文提「我們中國」，疑被中國政府逼迫表態；民眾黨主席柯文哲表示，政治應減少干預藝術表演，讓別人認為脅迫台灣藝人表態，這對兩岸交流沒有幫助。記者陳秋雲／攝影
台灣藝人近期紛紛發文提「我們中國」，疑被中國政府逼迫表態；民眾黨主席柯文哲表示，政治應減少干預藝術表演，讓別人認為脅迫台灣藝人表態，這對兩岸交流沒有幫助。記者陳秋雲／攝影

近期藝人五月天蔡依林等台灣藝人，在大陸開唱提到「我們中國」，歌手蕭敬騰更在社群平台發文寫「堂堂正正的中國人」，被視為反台獨、支持統一。民眾黨主席柯文哲則說，政治應減少干預藝術表演，中國北京政府每天飛機、船繞來繞去，又讓別人認為脅迫台灣藝人表態，這對兩岸交流沒有幫助。

台灣國會改革法案引起全台社會議論，更有大型示威遊行發生，加上賴清德總統520剛就職，中國在這時間點，大動作實施環台軍演，而不少到中國發展的台灣藝人近期紛紛表態，疑被施壓表態「祖國統一不可擋」。

柯文哲今南下台中，為黨籍立委麥玉珍的聯合服務處揭牌，受訪時表示，自由創作是藝術的靈魂，沒有自由靈魂，不會有藝術的創作，理論上應該是政治減少干預藝術的表演，中國北京政府方面作為，對於兩岸善意交流沒有好處，回歸正常、善意交流，每天飛機、船繞來繞去，結果又再讓別人認為脅迫台灣藝人表態，這對兩岸交流沒有幫助。

五月天 柯文哲 蔡依林 蕭敬騰 麥玉珍

延伸閱讀

影／同框盧秀燕再續「藍白合」？柯文哲：都可以合作

五月天、蔡依林喊「我們中國」 賴清德表不捨：盼國人給予諒解、體諒

王世堅524急尋「柯文哲你在哪裡」！柯P夫婦被捕捉現蹤北捷 網疑惑這件事

五月天、蔡依林表態？顏擇雅：措辭明顯不同「不該一鍋煮」

相關新聞

盧秀燕柯文哲再同框…2028有望藍白合？蔣萬安1句話回應

民眾黨主席柯文哲今天率立委黃國昌等人，南下台中出席黨籍立委麥玉珍聯合服務處成立大會，台中市長盧秀燕今也捧場出席，對於盧秀...

影／同框盧秀燕再續「藍白合」？柯文哲：都可以合作

民眾黨主席柯文哲今率黨內立委到台中、南投趴趴走。第一站為民眾黨立委麥玉珍台中市聯合服務處揭牌開幕，台中市長盧秀燕也出席；...

五月天表態遭抵制 蔣萬安憂「情緒動員」喊話對岸、賴清德

繼五月天、蔡依林後，歌手蕭敬騰也在社群發文表示「我是堂堂正正中國人」，引發許多台灣網友掉粉，台北市長蔣萬安今天則喊話對岸...

五月天、蔡依林喊「我們中國」 賴清德表不捨：盼國人給予諒解、體諒

近期藝人五月天、蔡依林到中國大陸開演唱會，紛紛提到「我們中國」，被視為反台獨、支持統一的說法。賴清德總統上午回台南投票民...

曝國會過去1分鐘就送二三讀…蔣萬安提醒賴清德勿雙標

立法院本周將續審國會改革相關法案，賴清德總統今受訪再度指出，議事上應該要尊重程序正義，不可違法表決，更要守護民眾權益。台...

影／柯文哲、盧秀燕攜手「藍白拼圖」 柯稱需要市長幫忙 盧微笑點頭

民眾黨今在台中成立不分區立委麥玉珍、台中市議員江和樹與陳清龍聯合服務處，黨主席柯文哲與台中市長盧秀燕同框近1小時，盧秀燕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。