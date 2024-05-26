五月天、蔡依林疑被迫表態喊「我們中國」 柯文哲：無助兩岸交流
近期藝人五月天、蔡依林等台灣藝人，在大陸開唱提到「我們中國」，歌手蕭敬騰更在社群平台發文寫「堂堂正正的中國人」，被視為反台獨、支持統一。民眾黨主席柯文哲則說，政治應減少干預藝術表演，中國北京政府每天飛機、船繞來繞去，又讓別人認為脅迫台灣藝人表態，這對兩岸交流沒有幫助。
台灣國會改革法案引起全台社會議論，更有大型示威遊行發生，加上賴清德總統520剛就職，中國在這時間點，大動作實施環台軍演，而不少到中國發展的台灣藝人近期紛紛表態，疑被施壓表態「祖國統一不可擋」。
柯文哲今南下台中，為黨籍立委麥玉珍的聯合服務處揭牌，受訪時表示，自由創作是藝術的靈魂，沒有自由靈魂，不會有藝術的創作，理論上應該是政治減少干預藝術的表演，中國北京政府方面作為，對於兩岸善意交流沒有好處，回歸正常、善意交流，每天飛機、船繞來繞去，結果又再讓別人認為脅迫台灣藝人表態，這對兩岸交流沒有幫助。
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