兩岸過盡千帆皆不是？蔣萬安：盼「船長」開往穩定水域 維持兩岸交流

繼五月天、蔡依林後，歌手蕭敬騰也在社群發文表示「我是堂堂正正中國人」，引發議論。去年台北市長蔣萬安參加上海雙城論壇時，曾引用唐詩比喻兩岸關係恰如「江河行舟」，不該「過盡千帆皆不是」。賴清德總統上任後，兩岸是否快要「過盡千帆皆不是」？蔣萬安說，很希望船長將船開往穩定的水域。

蔣萬安上午出席「2024愛天使園遊會」活動受訪，媒體問蔣萬安今年台北上海雙城論壇籌辦，今年是否確定續辦？會不會繼續邀請上海市長龔正來台，目前兩岸氛圍適合嗎？

蔣萬安說，他說過，台北上海雙城論壇是目前兩岸之間唯一僅存兩岸官方交流對話機制，如果不持續對話，還有其他管道嗎？他說過非常多次，「兩岸之間愈艱困、愈需要溝通交流」。

媒體追問，去年有邀請龔正來台灣，今年氛圍適合嗎？蔣說，台北上海雙城論壇是針對市政議題交流，是目前兩岸之間僅存官方交流對話機制，如果無法維持這樣的對話與交流，要營造一個和平穩定大環境，那更不可能。