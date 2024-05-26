影／同框盧秀燕再續「藍白合」？柯文哲：都可以合作

民眾黨主席柯文哲今率黨內立委到台中、南投趴趴走。第一站為民眾黨立委麥玉珍台中市聯合服務處揭牌開幕，台中市長盧秀燕也出席；柯、盧二人同框，是否有意延續「藍白合」？柯文哲說，民眾黨是有主體性的政黨，除非是要挑起爭議的，只要有利於國際、民生的議題都可以合作。

盧秀燕2024立委選舉，在台中主打「藍白合」示範區，整合國民黨、民眾黨在台中支持度，奪下6席藍營立委；民眾黨也積極耕耘基層組織，麥玉珍今早在台中南屯，與黨籍市議員江和樹、陳清龍開設聯合服務處，盧秀燕也率藍委出席，柯、盧再次在台中同框。

柯文哲說，民眾黨是有主體性政黨，但很多事情可以合作的合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗，還是按照這個原則去做，其實只要有利於國際民生，還是可以合作。社會上還是有絕大多數人認可的是非善惡，大部分議題都可以合作，除非是要挑起爭議的，否則會去衝突的東西不多。

現場媒體也提問，行政院長卓榮泰曾提，若再發生停電狀況，要台電出面道歉。柯文哲說，發電要整體規畫能源政策，「出事不要先怪部下，要先檢討政策有沒有錯」。