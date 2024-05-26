五月天表態遭抵制 蔣萬安憂「情緒動員」喊話對岸、賴清德

繼五月天、蔡依林後，歌手蕭敬騰也在社群發文表示「我是堂堂正正中國人」，引發許多台灣網友掉粉，台北市長蔣萬安今天則喊話對岸及賴清德總統執政的民進黨中央政府，「現在不僅是兩岸之間、或是國內朝野間，都有一種『情緒動員』的感覺，這是非常內耗的。

蔣萬安說，他在這邊也要告訴對岸、也要告訴賴清德執政的民進黨中央政府，其實如果沒有一個良好溝通對話的機制，是沒有辦法營造一個和平穩定的大環境，人民也沒有辦法自由安心地往來、做自己。

蔣萬安今天上午出席「2024愛天使園遊會」活動受訪，對於五月天、蔡依林、信等藝人的「我們中國人」言論，引發台灣網友砲轟，前立委段宜康也在臉書暗嗆「六月就要到了，讓我們告別五月吧」，媒體問蔣，是否認為賴清德520就職演說後，兩岸民間互動處境更艱難？

蔣萬安說，他在社群媒體、還有相關新聞看到一些消息，他想，兩岸之間溝通與交流其實非常重要，也就是說，「我們看到，不僅是兩岸之間或是國內朝野間，都有一種情緒動員的感覺，這是非常內耗的。」

蔣萬安說，不管是政府部門或民間之間，兩岸之間交流，都應該秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則來進行，這就像人跟人之間交往，就應該要有真實的交流、而且要實質對話。

蔣說，他也要告訴對岸、也要告訴賴清德執政的民進黨中央政府，其實如果沒有一個良好溝通對話的機制，沒有辦法營造一個和平穩定的大環境，人民是沒有辦法自由、安心地往來，做自己。

也有媒體也問蔣萬安，對於五月天在北京鳥巢開唱說到「我們中國人...」，等，未來是否歡迎五月天、蔡依林到大巨蛋開唱？還是會拒絕？蔣說，台灣是一個民主自由的國家，台北市更是一個多元開放的城市，怎麼會拒絕他們來大巨蛋演出。