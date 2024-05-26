總統就職演說使飛官退伍？ 王鴻薇請賴清德快踩煞車

賴清德總統就職典禮言論被藍營視為「新兩國論」，兩岸情勢越趨緊張，有匿名飛官指出大家寧願賠300萬也要離開職位。國民黨立委王鴻薇指出，賴清德選前承諾自己有能力維持兩岸關係，台灣不會發生戰爭，請賴清德懸崖勒馬。

近期有2名自稱飛官的網友在網路上分別發出公開信，內容點名賴清德。他們說，今年許多隊內飛官報退，甚有年輕飛官寧願賠300萬也要走，賴總統只會喊話對岸，喊抗中保台，卻沒想過基層感受。

王鴻薇表示，賴清德在5月20日發布新兩國論述，兩岸情勢急遽升高，現在連台灣藝人都因為表態問題遭到網友出征。

王鴻薇說，不只藝人，現在連一線飛官也開始拉警報。有兩名飛官寫公開信給賴清德，說旁身邊許多同袍很多人寧可賠300萬也要提前退伍，自己也已經在準備同樣事項，因為他們覺得沒辦法保護家人、愛家人，「賴清德你還不該懸崖勒馬？」

王鴻薇提到，賴清德在選前承諾，台灣不會發生戰爭，自己有能力維持兩岸關係，難道全都是謊言？請賴清德兌現自己的支票，別讓大家覺得選舉時的兩岸論述又變成一張芭樂票。