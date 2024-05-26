高市主委人選牽動2026高雄市長？陳其邁：主委跟下屆市長無關

民進黨全國黨員代表暨主委選舉今天登場，高雄市長陳其邁今早前往舊左營國中投票，主委候選人黃文益及陳慧文皆到場陪同，並握手展現團結氛圍。陳其邁表示，選舉總有輸贏，但都不會影響民進黨市黨部運作，選舉結果應該不影響下屆市長選舉。

高市黨部指出，第8屆主任委員選舉2人參選，分別為黃文益1號，陳慧文2號。主委選舉的有效選舉人數為4萬7349人，第21屆全國黨員代表，高雄市應選65席，90人參選，第8屆市代表應選66席，86人參選。

高雄市有10處投開票所，8時不到就有黨員排隊投票。陳其邁指出，今天來行使黨員投票的權利義務，結果出爐後，希望能代表團結的開始，選舉總有輸贏，但都不會影響民進黨高市黨部運作，最重要的是，主委能率領黨部深耕基層、貼近民意，做更多的事情，這是高市黨員共同的期待。

記者問及，選舉結果是否影響黨內派系消長？陳其邁回應，他不太懂這些事情，對於黨務事情比較生疏，大部分時間還是以市政行程為主，若與黨部有衝突，還是會選市政行程；相信年輕一輩從同志都非常優秀，大家口才便給，看立委李柏毅在國會表現就知道，一馬當先善盡民意代表責任，搞不好有一天會選市長。