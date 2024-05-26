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美重申護台海和平 外交部：中國藉就職軍演 不會獲認同

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
拜登總統25日應邀在西點軍校畢業典禮發表演說時重申將堅定維護台海和平穩定，「我一向樂意在需要使用武力時保護我們的國家、我們的盟友、我們的核心利益」。(路透)
拜登總統25日應邀在西點軍校畢業典禮發表演說時重申將堅定維護台海和平穩定，「我一向樂意在需要使用武力時保護我們的國家、我們的盟友、我們的核心利益」。(路透)

美國總統拜登於公開演說中，再度重申堅定維護台海和平與穩定，外交部表示，感謝美方再度針對共軍恣意在我國周邊進行軍事挑釁行動，表達嚴正關切立場並重申對我安全承諾。外交部也說，中國以民主國家正常且例行的就職等民主程序作為藉口，進行軍事施壓，將無法獲得國際社會的認同。

外交部指出，美國總統拜登於美東時間25日在公開演說中再次重申堅定維護台海和平與穩定。美國國務院也在同日發布聲明，表達美國對中國人民解放軍在台灣海峽及台灣周邊舉行聯合軍演深表關切；美方正密切監控中國行動，並與共同關心此議題的盟友及合作夥伴協調；美方強烈敦促北京保持克制，強調北京假藉正常、例行且民主的權力轉移作為藉口進行軍事挑釁，帶來局勢升級的風險，並侵蝕數十年來維持台海和平穩定的常規；台海和平穩定對區域及全球安全與繁榮至關重要，也是國際社會關注的議題。

外交部表示，美方已多次聯合理念相近國家重申台海和平與穩定對區域及全球安全與繁榮至關重要，外交部感謝美方再度針對共軍恣意在我國周邊進行軍事挑釁行動，表達嚴正關切立場並重申對我安全承諾。在當前民主面臨挑戰的時刻，理念相近盟友一致齊聲要求中國理性自制，停止脅迫台灣及任何破壞台海和平穩定的舉動，對於印太地區的繁榮發展至關重要。

外交部重申，對於中國以民主國家正常且例行的就職等民主程序作為藉口，進行軍事施壓及發表各式恫嚇言論，企圖公然干預我國民主進程，勢將無法獲得國際社會的認同，反將激起各國對中國作為挑釁者及破壞現狀者的高度關切，呼籲北京當局改以對等尊嚴方式重啟雙方交流對話，致力共同維護台海和平穩定。

台海 外交部 拜登 美國

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