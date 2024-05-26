五月天、蔡依林喊「我們中國」 賴清德表不捨：盼國人給予諒解、體諒

近期藝人五月天、蔡依林到中國大陸開演唱會，紛紛提到「我們中國」，被視為反台獨、支持統一的說法。賴清德總統上午回台南投票民進黨地方黨職改選，被問及此事，他表示，該給予諒解，「更重要的是他們（指藝人）內心想的是什麼」。

媒體詢問，藝人被迫表態，如何看待？賴清德說，台灣的文化工作者到中國被迫政治表態，這不是第一次，也應該不會是最後一次，每一次台灣的文化工作者在他人的屋簷下承受壓力，都感到非常不捨。

賴清德也說，也請國人能夠了解，在別人的屋簷下，「我們的文化工作者講什麼內容固然是一回事，但更重要的是他們內心想的是什麼，我們應該給予諒解、給予體諒，我們也會繼續努力守護國家，讓台灣繼續進步，讓文化工作者有更好的發展」。