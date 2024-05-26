舊金山台灣日 蕭美琴錄影為棒球與台美友誼喝采

副總統蕭美琴副總統今天凌晨（美西時間25日上午）以錄影方式，為舊金山灣區台灣商會與北美台灣一級棒聯盟（T-LEAGUE）聯合舉辦的「舊金山台灣日」活動致意，也為棒球和台美友誼喝采。

蕭美琴穿著印有台灣黑熊和Taiwan1的球衣，在影片中說向奧克蘭運動家的球迷問會。她說，很高興能在「舊金山台灣日」和大家見面ㄝ這是一個透過我們共同熱愛的棒球活動，來慶祝台美間深厚關係的場合，更是凸顯加州台美人的好方式，

蕭美琴說，除了棒球和科技，台灣和加州之間還有更多你可能不知道的共同點。在太平洋彼岸，台灣的國家公園內有原始山峰，也有許多漂亮的海灘與活躍的衝浪文化，加州以棕熊為傲，在台灣則珍視原生的台灣黑熊。

蕭美琴說，感謝大家對「台灣日」的支持，「希望你們會喜歡我們獨特的棒球加油文化」，接下來，就由台鋼雄鷹 TSG HAWKS Wing Stars啦啦隊帶來精彩表演，「一起為棒球、也為堅如磐石的美台友誼喝采」。