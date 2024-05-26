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民進黨地方黨部主委選舉今登場 9縣市同額競選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨地方黨部主委選舉今登場，9縣市同額競選。圖／聯合報系資料照片
民進黨地方黨部主委選舉今登場，9縣市同額競選。圖／聯合報系資料照片

民進黨縣市黨部主委、勞工與海外黨部主委、全國黨員代表改選今天登場。其中22個地方黨部選舉，包括台北市、新北市、桃園市等9個縣市同額競選，台中市、台南市、高雄市、花蓮縣等多個縣市派系競爭激烈，選舉結果今晚揭曉。

民進黨黨職每2年改選一次，2022年黨職改選時，積極擴張版圖的英系拿下7席，成為最大贏家，正國會則守住5席。2024年民進黨縣市黨部主委選舉26日投票，新一任主委最重要考驗，是操盤2026年縣市首長、議員選舉，因攸關各派系版圖消長，派系間合縱連橫備受關注。

根據民進黨各縣市黨部主委登記結果，六都包括台北市現任主委張茂楠（英系）、新北市立委蘇巧慧（蘇系）與桃園市的前桃園縣議員黃傅淑香（鄭文燦人馬），均是同額參選。

台南、高雄，都是現任市長2任屆滿，黨部主委呈現兩強相爭，台南市是立委郭國文（賴系）與前台南市議員陳金鐘（湧言會）廝殺；高雄市則有市議員黃文益（湧言會）與陳慧文（具正國會背景但以個人名義參選）2人競逐；而台中市黨部則是由議員鄭功進（新系）、評召許木桂（英系）對打。

六都之外，同額競選的則有新竹市的市議員施乃如（柯建銘人馬）登記、嘉義縣為東石鄉民代表徐明勳（陳明文人馬）、雲林縣為立委劉建國（正國會）、屏東縣由現任主委羅平道（潘孟安人馬）競選連任；台東縣為行政院東部辦公室執行長秘書張鈺晨（賴坤成人馬）；連江縣則是黨部執行長李哲宇（民主活水）。

基隆有前立委蔡適應服務處主任林明智（正國會），還有前基隆市府民政處長、現任內政部專門委員王榆森（正國會）。新竹縣除了有爭取連任的竹北市長鄭朝方（前縣長鄭永金之子），還有曾任民進黨中央黨部客家部副主任邱盈滋（英系）也登記參選。

苗栗縣則有縣議員陳光軒（親正國會）及前頭份市代陳詩弦（新系）角逐。彰化縣有現任主委楊富鈞（綠色友誼）登記，但面臨及縣黨部評議委員許廣東（無派系）挑戰。

嘉義市有市議員黃大祐（綠色友誼）、前劉厝里長許明對（無派系）登記。南投縣有縣議員陳玉鈴（綠色友誼）登記，同樣面對草屯鎮民代表簡百聰（無派系）挑戰。

宜蘭縣由縣議員謝燦輝（正國會）、前民進黨社運部主任邱嘉進（新系）、縣議員簡松樹（無派系）3人登記參選。澎湖則由是現任主委顏家康（正國會），前執行長冼義哲（無派系）2人登記競選。

花蓮縣有現任主委嚴献宗（正國會）、黨部執委徐達（新系）及台灣東社發言人陳財能（無派系）3人參選，競爭激烈。金門縣有現任主委蔡其雍（英系）及前評委蔡建偉（無派系），2人競選。

此外，全國黨代表選舉部分，此次將由22萬5587萬名黨員，票選出309席黨代表，加上308席當然黨代表，共計617席。

正國會 民進黨 議員

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