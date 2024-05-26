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美兩黨議員提案 方便北約援台灣

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國聯邦參議院兩黨議員提出法案，促使北約國家更易向台灣移交美國製的防禦裝備。路透
美國聯邦參議院兩黨議員提出法案，促使北約國家更易向台灣移交美國製的防禦裝備。路透

美國兩黨聯邦參議員廿四日共提「增強」法案，欲使北約組織（ＮＡＴＯ）會員國更容易向台灣移交美國製防禦裝備，並建議曾對抗俄羅斯侵略的歐洲國家，可與台灣分享全面防禦計畫經驗，協助台灣在危機時動員軍民。

該法案由參議院外交關係委員會共和黨籍成員芮基茲、外委會歐洲與區域安全合作小組民主黨籍主席夏亨提出，內容要求國務卿應該於法案頒布之後九十天內，設立快速決策程序，供歐洲北約會員國經第三方向台灣轉移美製防禦物資及服務。

法案並要求國務卿應於法案生效後一八○天內，向國會兩院相關委員會簡報，說明美國與北約的歐洲會員國對強化台灣自衛的討論情況，包括軍備轉讓或銷售，以及強化這些國家在印太的軍事部署。

為因應共軍侵犯台灣領土、對台海上封鎖等，法案要求美國務院制裁協調辦公室與歐盟相關單位，定期磋商制定計畫；人道支援方面，美歐應討論台灣遭共軍封鎖或入侵時，合作援台。法案要求總統向兩院外委會提報告，說明北京對台軍事行動的經濟影響評估。

法案中建議性質的「國會意見」提到，美歐應一再公開強調各自的「一中政策」與中國「一中原則」差異，並反駁北京對聯合國大會第二七五八號決議的宣傳及曲解。

提案議員也呼籲歐洲，尤其有抗俄經驗的國家對台提供經驗；歐洲海事強國可與美國協調，強化台海航行自由；美歐應與台建立海岸警衛隊間的交流合作。

北京 北約 美國

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