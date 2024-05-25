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西班牙醫衛挺台參與WHA 兩國醫師會簽署合作協議

中央社／ 馬德里25日專電

世界衛生大會（WHA）將登場，西班牙「醫學日報」昨天刊登駐西代表呼籲世衛接納台灣的投書，西班牙醫師會上週與台灣醫師會簽署合作協議，顯示此地醫衛界挺台力度增加。

第77屆世界衛生大會將於27日在瑞士日內瓦舉行，西班牙「醫學日報」（Diario Médico）24日刊登駐西班牙代表張俊菲呼籲世界衛生組織（WHO）接納台灣參與其會議、活動和機制的投書。

張俊菲專文主張，今年WHA標榜「一切為了健康、人人享有健康」，台灣也應該包括在內。

張俊菲強調台灣對國際醫衛的貢獻，指出台灣國際醫療衛生人員訓練中心（TIHTC）每年為全球醫衛專業人員提供逾100人培訓；台灣協力改善南太平洋島國醫療保健、協助烏克蘭難民、改善肯亞衛生機構基礎供水，並人道協助菲律賓、日本、夏威夷、土耳其及印尼等國災後復原與重建。

張俊菲表示，台灣樂於向世界分享公衛經驗與知識，是全球衛生網絡不可或缺的夥伴，歐盟也堅定支持台灣有意義參與WHO，她呼籲全球敦促WHO落實理念、拒絕政治干預，邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

此外，駐西班牙代表處告訴中央社，在多方努力下，西班牙醫師會主席柯柏（Tomás Cobo）和中華民國醫師公會全國聯合會（Taiwan MedicalAssociation）理事長周慶明16日以視訊方式簽署雙方合作協議，以深化兩國未來醫衛專業研討、經驗交流、人員互訪等合作關係。

外交部非政府組織國際事務會執行長陳剛毅、西班牙商務辦事處長Eduardo Euba和張俊菲，都受邀觀禮見證。

張俊菲在簽署儀式上致詞說，台西兩國醫衛合作交流越來越頻繁，台灣目前有近300名學生在西班牙攻讀醫學系和牙醫系，兩國醫院每年都會互派醫護專業人員交流，這項合作協議的簽署，代表雙方緊密合作的成果，未來也將造福兩國人民衛生福祉。

張俊菲感謝柯柏自2021年擔任西班牙醫師會主席後，連續4年向世界醫師會建議支持台灣加入WHO，並年年致函世衛秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）呼籲接納台灣入會，堅定展現西班牙醫衛界挺台立場。

西班牙 醫師

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