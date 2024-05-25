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藝人「不得已」表態反台獨 文化部：不會發生在台灣

中央社／ 台北25日電

中國官媒央視22日發布反台獨聲明，不少台灣藝人先後表態，文化部今天回應表示，對於藝人們在不得已情況下表態，文化部表達理解，也強調：「這種事不會發生在台灣。」

總統賴清德在就職演說中強調兩岸互不隸屬，中國央視官方微博則在22日發文回擊：「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一。」

不少在中國討生活的台灣藝人紛紛轉發央視貼文表態，包括歐陽娜娜、王心凌、張鈞甯，甚至在北京開唱的台灣天團「五月天」都在演唱會上說出「我們中國人」等字眼。

文化部表示，台灣作為自由民主國家，從來不會要求任何人對自己的立場表態，更不會讓任何人因為表態或不表態受到政治威脅，這是自由台灣最可貴之處。

文化部強調，會持續努力創造更具市場規模及更好的影視發展環境，期盼藝人及所有的創作者在台灣最自由的土壤上，繼續毫不受限制的展現自我。

台獨 央視 文化部

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