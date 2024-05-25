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多位台籍藝人「被迫」表態挺中 民眾黨喊話賴清德正視

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
五月天阿信提到「我們中國人」，引發歌迷熱議。圖／取自「五月天 阿信」臉書
五月天阿信提到「我們中國人」，引發歌迷熱議。圖／取自「五月天 阿信」臉書

賴清德總統520宣誓就職。大陸官媒央視22日在微博喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，多位赴陸發展的台灣藝人都發表相關言論「附和」。民眾黨今天發表聲明，呼籲對岸尊重表演藝術者，「不該以政治表忠的方式，破壞兩岸間的關係。」

5月24日在北京鳥巢舉辦演唱會的五月天主唱阿信，和歌迷互動時脫口而出「我們中國人」，引發討論，且迅速登上微博熱搜。阿信當時說，「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的，還要吃什麼呢」，引爆全場尖叫聲，他苦笑說「怎麼了，吃烤鴨不行嗎」笑說等下可以去吃涮羊肉。

昨天藍綠白陣營在立法院院會展開一整天超過12小時不斷電的議事攻防，台灣藝人蔡依林在大陸南昌演唱時，稱「我們中國南昌最熱情了」引發熱議。回顧520後台灣藝人發表的相關言論，「信」蘇見信在微博發文「我一直都是支持統一的啊」、王心凌轉發24日人民日報「國土不能分民族不可散」貼文，表態「我是中華民族的一份子」。張鈞甯5月24日也轉發人民日報貼文，並寫下「不支持台獨」立場。

民眾黨今天表示，有關部分台灣藝人進行政治表態，民眾黨譴責各種壓迫音樂、文化自由空間的行為；對岸利用各種文攻武嚇，除了解放軍圍台軍演，連台灣藝人也被迫表態，民眾黨批評，此舉無助於雙方堆疊善意，只會讓兩岸民心更加疏離。

民眾黨呼籲賴清德總統，應以國家利益為優先，竭盡所能保障國人的表演藝術空間，不要讓政治凌駕文化，影響藝人的自由發展。

蔡依林在大陸南昌演唱時，稱「我們中國南昌最熱情了」引發熱議。圖為演唱會資料照。(取材自Instagram)
蔡依林在大陸南昌演唱時，稱「我們中國南昌最熱情了」引發熱議。圖為演唱會資料照。(取材自Instagram)

北京 民眾黨 烤鴨

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