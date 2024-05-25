查到真實身分！不明人士冒名立院員工、自稱華視人員闖國會

有不明人士自稱是立法院員工及華視記者闖入立法院送菊花，讓立法院發函華視取消採訪證件。這位不明人士果真是華視記者嗎？聚傳媒調查的真實身份出爐！

這一對自稱是記者及立院員工的男女，闖進立法院中興大樓，並先後到國民黨立委謝衣鳳、傅崐萁等辦公室門口擺放菊花，並附上「我要求點名投票」的紙張。

這對男女被查問身份時，先自稱來自立法院公報處，後又改口來自華視。

立法院發函華視取消採訪證件，顯見確實是華視員工，外界關注是否為華視記者。聚傳媒調查發現，當事人之一是華視國會頻道的約聘人員，計時工讀，不是華視正式員工、更不是華視記者，而且當天沒有排班。

華視對於當事人言論自由的部分沒有意見，但是對於當事人是否濫用華視員工身份則會進一步了解實際情況再作討論。

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