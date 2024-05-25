快訊

燒肉粽事件翻版？2樓窗台清垃圾失足壓死路人 男遭依過失致死送辦

抗議國會改革…傳挺綠網友欲肉搜黃國昌家人 衛福部官員示警

有機會？超商前架黑布阻拍富士山美景 町長親曝「撤除1前提」

查到真實身分！不明人士冒名立院員工、自稱華視人員闖國會

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
照片為立法院公文。
照片為立法院公文。

有不明人士自稱是立法院員工及華視記者闖入立法院送菊花，讓立法院發函華視取消採訪證件。這位不明人士果真是華視記者嗎？聚傳媒調查的真實身份出爐！

這一對自稱是記者及立院員工的男女，闖進立法院中興大樓，並先後到國民黨立委謝衣鳳、傅崐萁等辦公室門口擺放菊花，並附上「我要求點名投票」的紙張。

這對男女被查問身份時，先自稱來自立法院公報處，後又改口來自華視。

立法院發函華視取消採訪證件，顯見確實是華視員工，外界關注是否為華視記者。聚傳媒調查發現，當事人之一是華視國會頻道的約聘人員，計時工讀，不是華視正式員工、更不是華視記者，而且當天沒有排班。

華視對於當事人言論自由的部分沒有意見，但是對於當事人是否濫用華視員工身份則會進一步了解實際情況再作討論。

聚傳媒

傅崐萁 立法院 華視

延伸閱讀

重回18年前華視戰場 文化部長李遠：協調修法讓公廣集團買回民股

出席520就職典禮挨批背叛 衝聲量拚彰化縣長？謝衣鳯：外界過度臆測

在野立委起早搶占議場顯疲態 黃捷台下喊「起床囉」

影／謝衣鳳出席總統就職大典 朱立倫：黨中央不參加不禁止

相關新聞

【重磅快評】逼人表忠是該被譴責，但逼人不敢不表忠呢

賴清德520就職演說遭到對岸明指為搞台獨，台灣藝人也難以置身其外，近來湧起了一股表態潮，引發兩岸網友的高度關注。高雄市長...

查到真實身分！不明人士冒名立院員工、自稱華視人員闖國會

有不明人士自稱是立法院員工及華視記者闖入立法院送菊花，讓立法院發函華視取消採訪證件。這位不明人士果真是華視記者嗎？聚傳媒調查的真實身份出爐！

多位台籍藝人「被迫」表態挺中 民眾黨喊話賴清德正視

賴清德總統520宣誓就職。大陸官媒央視22日在微博喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，多位赴陸發展...

五月天「我們中國人」 甩了台灣五迷一巴掌？ 網友聲援這1點

五月天在中國大陸北京開唱，主唱阿信說出「我們中國人」，引起兩岸熱議。PTT八卦版網友討論「阿信是不是甩了台灣五迷一巴掌？...

台灣觀光須重質不重量 兩岸觀光是非常好的培訓場

延宕多時的兩岸旅遊開放，終於在新任交通部長李孟諺上任後，一席「不排除我們先釋善意」說法，讓兩岸觀光未來發展露出曙光。兩岸觀光交流一直都不是一蹴可成，過去能如此頻繁往返交流，就是基於互信互惠的基礎，一點一滴逐步開放才達成，且一不小心就容易又再關上大門。

台灣藝人轉發統戰言論 吳思瑤：相信是基於政治脅迫

近期台灣許多藝人，陸續在微博轉發大陸央視新聞「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，甚至發表「我是中國人」的言論。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。