台灣藝人轉發統戰言論 吳思瑤：相信是基於政治脅迫

近期台灣許多藝人，陸續在微博轉發大陸央視新聞「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，甚至發表「我是中國人」的言論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，相信藝人是基於政治脅迫，而說出統戰言論感到遺憾跟不捨，中國統戰招數無所不用其極，但操作藝人言論已經是老招數，毫無新鮮感，也代表中共沒有招數了。

央視微博發文「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，許多來自台灣的藝人都轉發貼文，包括侯佩岑、歐陽娜娜、張韶涵、辰亦儒、陳喬恩、楊丞琳等人。五月天主唱阿信昨晚在北京鳥巢演唱會上說，「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的。」蔡依林昨晚在大陸南昌開唱，也高喊「我們中國南昌最熱情了對嗎！」

針對中共再度利用藝人發動統戰言論，吳思瑤表示，操作藝人統戰言論是老招數，毫無新意，中共已經沒有其他招數，只會動用藝人的影響力，發動各式親中言論，相信藝人是基於政治脅迫，對於要發出統戰言論感到遺憾跟不捨。

「這就是認知作戰」，吳思瑤呼籲台灣人民，尤其是年輕世代，這就是中國統戰的伎倆，藝人發布的言論，要清楚判斷配後影武者跟操作者就是中國共產黨，最大的敵人是中國共產黨，不是這些藝人。

吳思瑤強調，520前後是中國統戰高峰期，軍事上發動環台軍演，要造成台灣民心恐慌，外交上持續壓縮台灣國際空間，早已司空見慣；對內設定立法院重要戰場，搭配藍白推動違憲擴權法案，就是要癱瘓政府，用民主破壞台灣民主。