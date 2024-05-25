卓榮泰視察台電不見地方列席 桃市府稱可惜：未獲邀請

台電供電不穩定，桃園4月平均每周發生12起跳電或停電事件，雖有改善，5月平均每周仍有6次類似事件。桃園市長張善政曾批評國家能源政策錯誤造成台電財務惡化，導致供電基礎設施品質韌性受影響；行政院長卓榮泰與經濟部長郭智輝今赴桃園視察台電改善設施工程，現場不見桃園市府官員列席。對於張的說法，卓未回應，郭稱，下周四與記者聯誼時說明。

有關今天會勘，桃園市政府表示「未接獲通知，確實有點可惜」，後續會再向台電了解今天狀況。市府也說，市府與台電已組成專家小組，只要是可以精進用電穩定的作法，市府都會支持，也會請專家小組提供建議，也相信台電會予以採納。

據桃園市政府統計，桃園4月共35起供電異常情事，影響數萬戶居民用電，5月初也頻繁跳電，影響戶數也有增加；張善政多次受訪提到「國家錯誤的能源政策導致台電財政惡化」，財政惡化對基礎設施品質不利，日前更在市政會議呼籲台電與市府合作，一起解決問題。但是，行政院今天視察台電改善設施工程，市府稱沒有收到邀請。

卓榮泰今天上午10時到桃園龜山視察台電更換電纜及相關設施設備作業，行程未安排媒體聯訪。面對記者喊話追問「缺電問題有何解方」、「對重啟何四怎麼看」和「如何看張善政稱國家能源政策錯誤」等問題，他僅豎起大拇指回應「大家好」，致詞時則感謝台電人員辛勞，希望台電落實穩定供電。

關於台電報告桃園供電饋線不夠與二次變電所不足，卓榮泰表示這是「中央地方政府該努力的地方」，希望經濟部與台電加強與地方政府的聯繫，拜託人民支持電力，支持安全穩定供電的電力，而他也會適時要求與拜託地方政府配合。