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五月天「我們中國人」 苦苓：很抱歉我高看他們了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
五月天阿信提到「我們中國人」，引發歌迷熱議。圖／取自「五月天 阿信」臉書
五月天阿信提到「我們中國人」，引發歌迷熱議。圖／取自「五月天 阿信」臉書

五月天昨天在大陸北京鳥巢開唱，主唱阿信說「我們中國人」，引起兩岸網友議論。作家苦苓今天在臉書發表「道歉啟事」一文，「很抱歉我高看他們了」。

苦苓表示，他之前在電視上說「只要你實力夠強、市場夠大，就不用像歐陽娜娜、楊丞琳之流，要被迫表態效忠祖國，例如五月天就是」。「結果不是！」原來五月天也自稱「我們中國人」，「也是靠中國『賞飯吃』的人、是『愛錢屎好』的沒品藝人」。

「很抱歉我高看他們了（或許是我小看共產黨）」，苦苓表示，「我收回先前的P話」，當然，大家還是可以喜歡「外國樂團」五月天，「畢竟他們也只是為了混一隻北京烤鴨吃」。他在留言區表示，他有3本書在中國出版，但書上明明白白印著「作者現任台灣雪霸國家公園解說員」，「我沒有不認自己的國家」。

網友表示，「感覺很心痛」、「好錯愕，真的很失望」、「我只想問難道到了他們的地位，還需要中國市場嗎？不賺真的沒飯吃嗎？我可以理解，但是我非常失望」、「終於還是淪陷了」。也有網友說，「你們的反應跟那些小粉紅一樣啊，以後就不要在笑小粉紅了」、「只是入境隨俗的表演者而已」、「我不是五月天的歌迷，也沒有要為他們說話。只是覺得因為他說我們中國人，就要跟他切割，也太草率了」。

北京 小粉紅

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