五月天、蔡依林表態？顏擇雅：措辭明顯不同「不該一鍋煮」

五月天在中國大陸北京開唱，主唱阿信說出「我們中國人」，蔡依林也在南昌開唱時說「我們中國南昌最熱情」，都引起熱議。對此，作家顏擇雅表示，五月天阿信與蔡依林雖然都是在同一天做類似表態，但兩人措辭明顯不同，不該一鍋煮。

顏擇雅今天在臉書表示，阿信是「我們中國人」，是把自己包含進中國人的群體中。蔡依林則是「我們中國南昌」，意思則是「我既然來到南昌唱歌給大家聽，大家就應該不分彼此」。

「我會說，阿信的意思是他自認為中國人」，顏擇雅表示，延伸意義就是也有不少台灣人自認中國人，雖然不是全部。蔡依林的說法則不碰國族，只肯定兩岸交流。

顏擇雅表示，因為這一天也是中共環台軍演第二天，軍演的官方說法又是為了打擊台獨，而非針對所有台灣人，「所以我認為阿信說法是有賦予軍演合理性的」。「他自認為中國人，這點大家應該給予尊重，尊重不代表不掉粉。但他選這天劃分出是否自認中國人的兩種台灣人，我覺得不恰當」。蔡依林說法則有助於降低兩岸敵意。「我因此給她加分」。