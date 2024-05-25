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【即時短評】當家賴清德就要跟在野對幹 四年還有寧日？

聯合報／ 本報記者屈彥辰
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

「退回黑箱，逐條審查！」、「沒有討論，不是民主！」抗議群眾昨日聚集在立法院外高聲疾呼，議場內民進黨委員喊「反黑箱，要審查」亦是喊得震天價響，內外相互輝映，好不激情。然而，民進黨雖稱立院外群眾有10萬人，對立院卻是「圍而不攻」，某種程度言，是否心裡也知當家鬧事，於情理有虧？

賴清德總統深夜發文，感謝站出來的朋友、民進黨立委和黨團同仁的辛勞，共同捍衛台灣的民主價值。若賴清德記憶猶新，應仍記得520就職演說中，自己曾向全台2350萬人宣示，「立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。」是25日深夜的賴清德光速打臉20日甫就職的賴清德？抑或是賴清德要朝野和諧是嘴上說說，內心卻食髓知味、要用群眾壓迫在野妥協才是真正心意？

事實上，任何民主國家的新總統、新政府上任之初，首要任務必是安定社會、穩定朝野，否則再有雄心壯志，社會及朝野不寧，亦難貫徹執行。

賴清德正向感謝抗議群眾，肯定民進黨團委員於議場內極盡所能延宕議事，儼然允許未來凡遇到執政的民進黨不滿意之事，皆可動員群眾，唆使民進黨團委員無視議事規則，破壞或拖沓議事，更甚者是民進黨認為必要時，可肆無忌憚攻訐在野黨委員，只為成就民進黨心目中的鬥爭目標。

另外，令人恐懼的是，場外陳抗群眾也好，議場內民進黨委員也罷，不乏抹紅在野黨之語，最明顯例子是民進黨團總召柯建銘稱「台灣的立法院已是習近平長臂管轄的範圍」。這是何等沈重的指控？

民進黨透過抹紅，畫分出抗中和舔共的敵我之別，只為政治動員。惟民進黨的做法，無疑是為台灣社會留下巨大隱患，當一個社會被徹底極化，將不再有對話空間，僅餘無止盡的政治廝殺，尤其當這類極化是假民主之名為之時，歷史教訓亙古有之。賴清德執導一齣當家鬧事，朝野和諧漸成虛華一夢，未來四年焉有寧日？

柯建銘 民進黨 立法院 習近平 賴清德

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