阿信北京喊「我們中國人」 陳其邁譴責陸：逼藝人表態

五月天昨日在中國大陸北京鳥巢開唱，主唱阿信在台上說「我們中國人」，在台灣引起議論。高雄市長陳其邁今天說，中國逼藝人表態、表忠的方式，只是會讓人家覺得更厭惡，「這個是要譴責的！」他仍歡迎所有團體到高雄辦演唱會。

昨晚五月天在北京鳥巢開唱，主唱阿信和歌迷互動時，說出「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的，還要吃什麼呢」，引發熱烈討論。

陳其邁今天上午出席活動時接受媒體聯訪，被問到五月天在北京演唱會說「我們中國人」的看法，陳其邁說，五月天之前在中國被施壓，發生所謂的假唱事件，他個人覺得這一連串的事件之後，要呼籲中國尊重表演的自由、言論的自由，不是用這種逼藝人或演唱藝人表態、表忠的這種方式，「這個只是會讓人家覺得更厭惡！」我們也應該要尊重演藝人員他們表演的自由，給予他們更大的空間。

有媒體追問陳其邁，「會不會影響五月天來高雄開演唱會？」陳其邁表示，歡迎所有的團體到高雄開演唱會，他再三強調的重點是說，呼籲中國停止用這種政治的壓力，強迫藝人做表態的行為，「這個是要譴責的」。