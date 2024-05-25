傅崐萁喊下周二國會改革案要三讀 柯建銘盼坐下來溝通

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表態，希望下周二院會完成國會改革法案三讀。民進黨團總召柯建銘今天再度向傅崐萁喊話，冷靜想一想，不要強行通過國會改革法案，這樣的行為根本就是賣台集團，國會已死，民意終究會反撲，希望能夠坐下來好好溝通。

柯建銘指出，昨天立法院外聚集10萬人到場抗議，都是自動自發，沒有一個人是民進黨動員，因為台灣人民知道，自己的國家自己救，實際上，真正號召這麼多人到場的是國民黨跟民眾黨、立法院長韓國瑜、傅崐萁跟民眾黨團總召黃國昌，呼籲藍白冷靜思考，是不是應該坐下來好好溝通，難道希望立法院以後永無寧日嗎？

柯建銘說，國民黨現在選擇火車對撞方式處理國會改革法案，即便三讀通過，後面還有錢坑法案、抗中保台相關法案要處理，毀憲亂政破壞權力分立原則的事情每天都在發生，難道不希望好好談嗎？大家坐下來談程序，最後若要送交表決，民進黨絕對會少數服從多數。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團充分靈活利用議事規則賦予的議事攻防策略，破壞國民黨想要倉促立法的政治意圖，下周二民進黨會持續用文攻取代武鬥，把握每個法案表決前發言機會對人民訴求，凸顯國民黨跟民眾黨國會擴權法案內容荒謬違憲之處。

吳思瑤強調，國會改革法案三讀沒有時間表，民進黨團不是拖延、不是杯葛，而是依循議事規則，爭取程序正義，會秉持不放手、不放水精神，做好長期抗戰的準備，讓法案可以依循程序處理，絕對不能草率快轉。